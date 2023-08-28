特設サイト公開＆出場チーム募集開始！
賞金300万円！『FFXIV』「GALLERIA Presents クリスタルコンフリクトリージョンチャンピオンシップ 2023 in Japan」が開催
スクウェア・エニックスは8月28日、同社が開発・運営するPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows／Mac）向けオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』（以下、FFXIV）について、公式PvPトーナメント「GALLERIA Presents クリスタルコンフリクトリージョンチャンピオンシップ 2023 in Japan」を開催すると発表。
「クリスタルコンフリクトリージョンチャンピオンシップ」は、日本／北米／欧州の各リージョンにおける「クリスタルコンフリクト」の王者を決める、『FFXIV』の公式大会。その日本大会となる「GALLERIA Presents クリスタルコンフリクトリージョンチャンピオンシップ 2023 in Japan」の特設サイトを本日公開し、参加チームの募集を開始した。
本大会はエントリー式で、選出されたチームはオンライン開催の予選に出場となる。予選トーナメントを勝ち抜いたチームは、2024年1月7日～8日に開催する『FFXIV』最大のファンイベント「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京」の舞台・東京ドームにて、リージョンチャンピオンをかけて激突する。
見事優勝したチームには、賞金300万円を贈呈！ 公式ルールや応募、詳細については特設サイトを確認してほしい。
「GALLERIA Presents クリスタルコンフリクトリージョンチャンピオンシップ 2023 in Japan」特設サイト
「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京」概要
開催日時：2024年1月7日／8日
開催場所：東京ドーム（https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/）
東京都文京区後楽1-3-61
※各種チケット販売については、続報をお待ちください。
特設サイト：https://fanfest.finalfantasyxiv.com/2023-24/jp/
ファンフェスティバル記念アイテム販売中！
「ファイナルファンタジーXIV オンラインストア」では、「ファンフェスティバル 2023-2024」の開催を記念したインゲームアイテムを発売中。
アルファとともにフィールドを駆け抜けることができるマウント「ガーロンドGL-IS」をはじめ、ヒーロー気分が表現できる「猛き光の降臨」エモートや、「声援」エモートの新色追加、オーケストリオン譜など、さまざまなアイテムを用意されている。
⚫ マウント ガーロンドGL-IS（サービスアカウント）
⚫ エモート 猛き光の降臨
⚫ エモート 声援：緑
⚫ エモート 声援：紫
⚫ エモート 声援：白
⚫ エモート 声援セット（緑・紫・白）
⚫ オーケストリオン譜 Eorzean Symphony セット（オーケストラアレンジ）
⚫ オーケストリオン譜 Pulse セットII
「ファイナルファンタジーXIV オンラインストア」
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック
ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows／Mac）
配信日：配信中（2021年12月7日）
価格：
通常版：6380円（ダウンロードのみ）
コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）
※プレイするには別途サービス利用料金が必要。
CERO：C（15歳以上対象）
© SQUARE ENIX
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