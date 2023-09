スクウェア・エニックスは9月3日、「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリング最新作『FINAL FANTASY XVI』(ファイナルファンタジー16)にて、主人公クライヴをはじめとした一部キャラクターの衣装が変更できる「コスチューム変更」やクライヴの武器の見た目をほかの武器の形に変更できる機能の追加、クライヴの武器「オニオンソード」を配布する無料アップデートを配信した。

本作の価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が9900円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが1万2100円となる。

無料アップデート紹介映像

https://sqex.to/3gOCa

コスチューム変更

「クライヴ・ロズフィールド」をはじめとした一部キャラクターの新衣装・新スキンが追加された。

※本機能は、ストーリーの進行にあわせて開放されます。

※そのため、「つよくてニューゲーム」でゲーム進行をリセットした場合は、再度ストーリーを進行する必要があります。

※上記キャラクター以外にもコスチューム変更可能なキャラクターが存在します。

※クライヴの武器の見た目は、これまで入手した別の武器に変更できるようになります。

クライヴの武器【オニオンソード】が追加

『ファイナルファンタジーIII』の主人公である光の戦士たちが使っていた剣をゲーム内に再現。

※本アイテムは、ストーリーの進行にあわせて開放される「アイテムポスト」から受け取ることができます。

※早期購入/予約購入特典「ブレイブハート」、コレクターズエディション特典「ブラッドソード」と同等の性能です。

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年6月22日)

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

“PlayStation logo”and “PS5”, are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment lnc.