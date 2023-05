スクウェア・エニックスは5月15日、同社が開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)について、今年で「新生エオルゼア」としてサービスを開始してから10周年を迎えることを記念し、FFXIV公式Twitterアカウント(@FF_XIV_JP)で5月から8月までの毎月14日に抽選で1400名にゲームアイテムをプレゼントするキャンペーンを2023年5月14日から開催中だと発表。

初回となる5月のプレゼントはマウント「初代でぶチョコボ」。5月のキャンペーン期間は、2023年5月27日23時59分まで。

■キャンペーンの詳細はこちら!

https://sqex.to/BAgqY

■5月のキャンペーン概要

期間:2023年5月14日~5月27日23時59分まで

■プレゼントについて

1400名に「初代でぶチョコボホイッスル」をプレゼント

■応募方法

1. 公式Twitterアカウント(@FF_XIV_JP)をフォロー

2. キャンペーンツイート(https://sqex.to/8nspb)をリツイート、もしくは引用リツイート

3. キャンペーンツイートに記載のあるURLより、エントリーページにアクセス、Twitterアカウントを連携する

4. その場で抽選結果を確認

5. 当選した場合はアイテムを受け取りたいキャラクターの情報を記入する(ホームワールド名・キャラクター名・上記キャラクターのLodestone「マイキャラクター」ページURL) ※入力内容に誤りがありますと、当選してもアイテムをお送りすることができませんので、入力内容に間違いがないかご確認ください。

※記入内容をあとから修正することはできません。

2023年6月以降も魅力的なアイテムを抽選でプレゼントしていくとのことなので、楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ジャンル:MMORPG(オンラインゲーム)

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Windows/Mac)

配信日:配信中(2021年12月7日)

価格:

通常版:6380円(ダウンロードのみ)

コレクターズエディション:1万4960円(ダウンロードのみ)

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

CERO:C(15歳以上対象)