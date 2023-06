カプコンは6月26日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)向け完全新作オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』の生配信番組をニコニコ生放送で配信決定したと発表。

番組では、「にじさんじ」に所属する、えるさん、樋口楓さん、勇気ちひろさん、家長むぎさん、森中花咲さんらが、カプコンチームに挑戦! また、『エグゾプライマル』開発ディレクターの平岡拓朗も登壇し、にじさんじのプレイを徹底解説。本作のゲーム概要や攻略のポイントなどを紹介していく。

本作の発売日は、2023年7月14日。価格は通常版のパッケージ版が8789円/ダウンロード版7990円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

『エグゾプライマル』 LIVE CAPCOM vs にじさんじ

実施日時:2023年6月28日20時から22時(予定)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv341833704

【参加者紹介】

えるさん(にじさんじ)

https://www.youtube.com/@Elu

樋口楓さん(にじさんじ)

https://www.youtube.com/@HiguchiKaede

勇気ちひろさん(にじさんじ)

https://www.youtube.com/@YukiChihiro

家長むぎさん(にじさんじ)

https://www.youtube.com/@IenagaMugi

森中花咲さん(にじさんじ)

https://www.youtube.com/@MorinakaKazaki

©ANYCOLOR, Inc.

みんなで『エグゾプライマル』プレイ企画公開中!

『エグゾプライマル』では、たくさんのインフルエンサーが本作のプレイを公開している。下記のURLをチェックしよう。

詳細はこちら

https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/preceding-play/

【ゲーム情報】

タイトル:エグゾプライマル(英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

発売日:2023年7月14日予定

※Xbox Game Pass加入者は発売初日からプレイ可能

価格:

通常版:8789円(パッケージ版)/7990円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8990円(ダウンロードのみ)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上対象)

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。

※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト(https://cid.capcom.com/)をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(PlayStation 5版およびPlayStation 4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。

画面は、開発中のものです。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.