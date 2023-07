カプコンは7月13日、完全新作タイトルとなるオンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』について、本作のテーマソング「Funky Jumping」を歌うDa-iCEの5人によるプレイ動画を公開した。

本作の発売日は2023年7月14日。対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)。オンライン専用ゲームなので、プレイするにはインターネット回線が必要だ。

・7月14日発売『エグゾプライマル』にDa-iCEの5人が挑戦!

https://www.youtube.com/watch?v=lqA9olsuCTA

今回のプレイで5人は、それぞれの性格に合ったロールに分かれて「ディノサバイバル」モードを初見プレイ。

工藤大輝さんはタンクの「ムラサメ」、大野雄大さんはサポートの「スカイウェイブ」、和田颯さんはアサルトの「ゼファー」、花村想太さんはアサルトの「デッドアイ」、岩岡徹さんはタンクの「ロードブロック」と、それぞれの別のスーツを選んで出撃した。

5人はスーツの特性を生かして、襲い掛かる「恐竜災害」から生き残ることができるのか!? 5人のド派手な活躍は、映像をチェックしてほしい。

・『エグゾプライマル』×「Da-iCE」タイアップ告知サイト

https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/artist/

Da-iCE プロフィール 4オクターブのツインボーカルが魅力の男性5人組アーティスト。2011年1月17日に、ボーカルの大野雄大さん・花村想太さんと、パフォーマーの工藤大輝さん・岩岡徹さん・和田颯さんにより結成された。

2020年1月からは初の代々木第一体育館でのアリーナ公演を成功させ、同年8月26日発売のTVアニメ「ONE PIECE」主題歌「DREAMIN’ ON」を皮切りに6ヵ月連続で作品をリリースした後、満を持して2021年1月にアルバム「SiX」をリリース。

日本テレビ系日曜ドラマ「極主夫道」主題歌となった「CITRUS」ではストリーミング累計総再生数1.5億回を突破すると「第63回 輝く!日本レコード大賞」を受賞。

※現在のストリーミング総再生数は3.5億回超え

また、昨年2月にリリースしたCONCEPT EP「REVERSi」を皮切りにDa-iCE初のバックバンドを引っ提げた4都市7公演を巡る、全国アリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2022 -REVERSi-」を開催。

そして昨年8月にリリースし、TikTok上で5億回再生を突破するなど話題の「スターマイン」や地上波ドラマの主題歌として脚光を浴びている「ダンデライオン」も収録されているフルアルバム「SCENE」を5月24日にリリース。6月からは自身3度目となる全国アリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2023 -SCENE-」も開催中だ。

・「Da-iCE」公式サイト

https://da-ice.jp/

【ゲーム情報】

タイトル:エグゾプライマル(英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

発売日:2023年7月14日予定

※Xbox Game Pass加入者は発売初日からプレイ可能

価格:

通常版:8789円(パッケージ版)/7990円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8990円(ダウンロードのみ)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上対象)

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。

※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト(https://cid.capcom.com/)をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(PlayStation 5版およびPlayStation 4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。

画面は、開発中のものです。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.