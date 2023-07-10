カプコンは7月10日、2023年7月14日に発売が迫る『エグゾプライマル』の最新情報をお届けする番組「エグゾプライマル 発売直前スペシャルプログラム」を、2023年7月11日8時30分より配信すると発表した。
また、人気配信者のYouTubeチャンネルにて、本番組をミラー配信することが決定。カプコン公式の「Capcom Channel」を見てもよし、好きなYouTubeチャンネルで配信者と一緒に盛り上がるもよし。好きなチャンネルから「エグゾプライマル 発売直前スペシャルプログラム」をチェックしてみてはいかがだろうか。
・番組公認ミラー配信チャンネルページ：
https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/showcase230711-mirror/
・番組URL
https://www.youtube.com/watch?v=FVCqHesJA4E
※本編は約10分程度となります。
※状況により放送日、開始時間が変更となる可能性がございます。
特別企画「エグゾプライマル 発売直前スペシャルプログラム」公認ミラー配信 YouTubeチャンネル（50音順）
■配信チャンネル：天川はの/AmakawaHano
・配信者：天川はのさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@amakawa_hano/
■配信チャンネル：Anko Channel / 季咲あんこ 【ななしいんく】
・配信者：季咲あんこさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Anko_Kisaki
■配信チャンネル：EAA!! FPS
・配信者：EAA!! FPSさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@FPSEAA
■配信チャンネル：Izumi Channel / 柚原いづみ 【ななしいんく】
・配信者：柚原いづみさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Izumi_Yunohara
■配信チャンネル：カニカマ
・配信者：カニカマさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketooda
■配信チャンネル：ガンサーの抹茶
・配信者：ガンサーの抹茶さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo
■配信チャンネル：ギン
・配信者：ギンさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@ginjogames
■配信チャンネル：桜ころみん coromin Ch
・配信者：桜ころみんさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@coromin
■配信チャンネル：タカティン
・配信者：タカティンさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@takatexin
■配信チャンネル：たきえい
・配信者：たきえいさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Takiei
■配信チャンネル：茶々茶(chachacha)
・配信者：茶々茶さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@chachachayoutube
■配信チャンネル：ドミニク
・配信者：ドミニクさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Dominique0298
■配信チャンネル：まーこ/Mahco.
・配信者：まーこ/Mahco.さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@mahco2131
■配信チャンネル：Magrona channel / まぐろなちゃんねる
・配信者：マグロナさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@MAGRONA
■配信チャンネル：皆で一緒にモンハンライフ
・配信者：皆で一緒にモンハンライフさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s
【ゲーム情報】
タイトル：エグゾプライマル（英語表記：EXOPRIMAL）
ジャンル：オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Windows）
発売日：2023年7月14日予定
※Xbox Game Pass加入者は発売初日からプレイ可能
価格：
通常版：8789円（パッケージ版）／7990円（ダウンロード版）
デラックスエディション：8990円（ダウンロードのみ）
※パッケージ版はPS5／PS4のみ
プレイ人数：1～10人（オンライン専用）
CERO：D（17歳以上対象）
※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。
※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。
※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト（https://cid.capcom.com/）をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。
※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス（PlayStation 5版およびPlayStation 4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold）への加入が必要です。
※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。
画面は、開発中のものです。
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