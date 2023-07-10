カプコンは7月10日、2023年7月14日に発売が迫る『エグゾプライマル』の最新情報をお届けする番組「エグゾプライマル 発売直前スペシャルプログラム」を、2023年7月11日8時30分より配信すると発表した。

また、人気配信者のYouTubeチャンネルにて、本番組をミラー配信することが決定。カプコン公式の「Capcom Channel」を見てもよし、好きなYouTubeチャンネルで配信者と一緒に盛り上がるもよし。好きなチャンネルから「エグゾプライマル 発売直前スペシャルプログラム」をチェックしてみてはいかがだろうか。

・番組公認ミラー配信チャンネルページ：

https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/showcase230711-mirror/

・番組URL

https://www.youtube.com/watch?v=FVCqHesJA4E

※本編は約10分程度となります。

※状況により放送日、開始時間が変更となる可能性がございます。

特別企画「エグゾプライマル 発売直前スペシャルプログラム」公認ミラー配信 YouTubeチャンネル（50音順）

■配信チャンネル：天川はの/AmakawaHano

・配信者：天川はのさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@amakawa_hano/

■配信チャンネル：Anko Channel / 季咲あんこ 【ななしいんく】

・配信者：季咲あんこさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Anko_Kisaki

■配信チャンネル：EAA!! FPS

・配信者：EAA!! FPSさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@FPSEAA

■配信チャンネル：Izumi Channel / 柚原いづみ 【ななしいんく】

・配信者：柚原いづみさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Izumi_Yunohara

■配信チャンネル：カニカマ

・配信者：カニカマさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketooda

■配信チャンネル：ガンサーの抹茶

・配信者：ガンサーの抹茶さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

■配信チャンネル：ギン

・配信者：ギンさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@ginjogames

■配信チャンネル：桜ころみん coromin Ch

・配信者：桜ころみんさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@coromin

■配信チャンネル：タカティン

・配信者：タカティンさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@takatexin

■配信チャンネル：たきえい

・配信者：たきえいさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Takiei

■配信チャンネル：茶々茶(chachacha)

・配信者：茶々茶さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@chachachayoutube

■配信チャンネル：ドミニク

・配信者：ドミニクさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Dominique0298

■配信チャンネル：まーこ/Mahco.

・配信者：まーこ/Mahco.さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@mahco2131

■配信チャンネル：Magrona channel / まぐろなちゃんねる

・配信者：マグロナさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@MAGRONA

■配信チャンネル：皆で一緒にモンハンライフ

・配信者：皆で一緒にモンハンライフさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s

【ゲーム情報】

タイトル：エグゾプライマル（英語表記：EXOPRIMAL）

ジャンル：オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Windows）

発売日：2023年7月14日予定

※Xbox Game Pass加入者は発売初日からプレイ可能

価格：

通常版：8789円（パッケージ版）／7990円（ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（ダウンロードのみ）

※パッケージ版はPS5／PS4のみ

プレイ人数：1～10人（オンライン専用）

CERO：D（17歳以上対象）

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。

※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト（https://cid.capcom.com/）をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス（PlayStation 5版およびPlayStation 4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold）への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。

画面は、開発中のものです。

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