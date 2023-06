カプコンは6月13日に配信したデジタルイベント「カプコンショーケース 2023.6.13」において、オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』の最新トレーラーを公開した。

最新トレーラーでは本作のストーリーを紹介しているほか、第2回オープンベータテストが2023年6月16日9時~6月19日8時59分までの3日間で開催決定したことや、新ゲームモード「サベージガントレット」、発売後のタイトルアップデート、新たなエグゾスーツとなる「バリアントスーツ」を紹介するなど、新情報盛りだくさんの内容となっている。

あわせて、本作に登場する恐竜やミッションなど、ゲームの最新情報も公開されたので紹介していこう。

本作の発売日は2023年7月14日の予定。対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)。オンライン専用ゲームなので、プレイするにはインターネット回線が必要となる。

・Exosuits Trailer | EXOPRIMAL(『エグゾプライマル』ストーリー紹介映像第2弾)

https://www.youtube.com/watch?v=vvgot89LJqM

『エグゾプライマル』第2回オープンベータテスト開催決定!

本作の第2回オープンベータテストが、日本時間2023年6月16日9時~6月19日8時59分までの3日間、すべての対応機種で実施されることが決定。

2023年3月に行なわれたオープンベータテストはクロスマッチングのテストに特化した内容だったが、第2回オープンベータテスト(OBT2)では、序盤のストーリー体験やストーリーと連動したミッション、10人協力ミッションの追加、そして各種調整を行なったディノサバイバルがプレイ可能。パワーアップした内容を体験し、『エグゾプライマル』の発売に備えよう。

OBT2に参加し、アンケートに答えると、製品版で使用できる特典「エグゾスーツスキン:フラッシュ(ゼファー)」のダウンロードコードを入手できるので、参加してみてはいかがだろうか。

また、ユーザーからのフィードバックに応え、「プレイヤーが操作するエグゾスーツとの直接的な戦闘が発生せず、ミッションのクリア速度で勝敗を競い合うルール」を、製品版では初日から遊べるように開発を進行中だと発表。こちらにも期待しよう。

・第2回オープンベータテストの詳細はこちら

https://www.exoprimal.com/ja-jp/networktest-obt/

『エグゾプライマル』最新ゲーム情報

・新ゲームモード|サベージガントレット

内容が毎週切り替わる特別なミッションに5人で挑み、世界中のファイターとクリアタイムを競うという、普段のディノサバイバルとは異なった楽しみを味わえるモード。サベージガントレットは、エンドコンテンツに相当するため、基本的にはミッションの難易度が高くなっている。繰り返しプレイして、攻略の糸口を見出し、より高いランクを目指そう。

※ディノサバイバルとは別のモードになります。

・発売後もタイトルアップデートで遊びの幅が広がる追加コンテンツが登場

『エグゾプライマル』は発売後もタイトルアップデートを実施し、バリアントスーツや新たなミッション、フィールドなど、ゲームコンテンツの追加を予定。タイトルアップデート第1弾は、発売から約1ヵ月後に配信予定、バリアントスーツ10体を追加。その後は、約3ヵ月で切り替わるシーズンごとに、タイトルアップデートを計画中。ロードマップなどは今後の情報を待とう。

・異なる武器で戦い方が変化する|バリアントスーツ

デフォルトのエグゾスーツとは異なる性質の武器を装備しており、戦い方が変化したスーツ。ウォーゲームで起きる予測不能な、さまざまな状況に応じてデフォルトスーツやバリアントスーツを使い分け、生き残ろう。

デッドアイα:バーストファイア

有効射程の短い散弾を放つショットガン機構と、エイム状態では5発をワンセットにして撃つバースト射撃機構を持つバトルライフルを装備したデッドアイ。二種類の射撃機構によって、敵との間合いに応じた攻撃が可能となった。

・カプコンタイトルコラボ第1弾『ストリートファイター6』

カプコンタイトルコラボ第1弾となる『ストリートファイター6』とのコラボコンテンツを、2023年秋に配信決定!

※リュウやガイルをイメージしたエグゾスーツスキン、波動拳のエモートなどを予定しております。

・エグゾプライマル×ストリートファイター6 コラボ映像

https://www.youtube.com/watch?v=dH3lK4uV8qE

メインモード「ディノサバイバル」に登場する恐竜やミッションおよび相手チームへの干渉要素などの新情報を紹介

大量で襲い来る肉食恐竜|かつての自然界の最強生物が、時空をこえた影響で狂暴化

・バリオニクス

重々しい爪をもつ肉食恐竜。体躯はラプトルよりも大きく、群れで出現する。燃えさかる炎を潜り抜け、獲物を取り囲み襲い掛かる。

・スコミムス

ワニのような顎が特徴の肉食恐竜。バリオニクスに近い体躯を持ち、群れで出現するが、こちらは凍りつく冷気をものともせず獲物に襲い掛かる。

・デイノニクス

全身が羽毛で覆われた肉食恐竜で、前腕は翼のようにも見える。群れで出現し、高く跳びあがり、腕を大きく広げて滑空しながら獲物に襲い掛かる。

ネオソー|体躯や能力が異常化した、恐竜の変異体

・シャドー・ネオソー

ラプトルが変異したネオソーで、自身の影に同化するように地面に身を隠す。全身が潜行した状態では攻撃が当たらないが、獲物に狙いを定めるときや攻撃時には姿を現すようだ。

ディノサバイバル|相手チームへの干渉要素

新世代AI「リヴァイアサン」は、ウォーゲームをより有意義な内容にするために、相手チームのミッション進行を妨害できる手段を提供することがある。エグゾスーツ同士のPvPが発生しないミッションでも、恐竜アップグレードやドミネーターは発生するので、相手チームより劣勢でも諦めず、チャンスを活かそう。

・恐竜アップグレード

ミッション進行中に「トリガー・ネオソー」という金色に輝く特殊な恐竜が出現することがある。トリガー・ネオソーを倒すことで、相手チーム側に出現する恐竜が一定時間強化され、ミッション進行を妨害できる。

・ドミネーター

ミッション進行中に「ドミネーター」という特別なリグがフィールドに出現することがある。ドミネーターを使用すると、大型恐竜を召喚し、自由に操れる状態で相手チームのいる次元に転送される。プレイヤー自ら大型恐竜を操作することが可能で、その圧倒的なパワーで相手チームのミッション進行を妨害するチャンスとなる。

・特別なミッション

ごく稀に、普段とは異なる特別なミッションが、リヴァイアサンから提示されることがあるようだ。

ストーリー|登場キャラクター

ガレット・サインズ

職業:科学者

ビキトア島にあるAIBIUS社の先進研究センター「アンカーディビジョン」の局長であり、天才的な頭脳を持つ科学者。とあるプロジェクトの最高責任者として、人生のすべてを研究に注いでいる。ビキトア事件で失われた「181系ファイル」というものを探して欲しいと、ハンマーヘッズに依頼するが……。

【ゲーム情報】

タイトル:エグゾプライマル(英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

発売日:2023年7月14日予定

※Xbox Game Pass加入者は発売初日からプレイ可能

価格:

通常版:8789円(パッケージ版)/7990円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8990円(ダウンロードのみ)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上対象)

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。

※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト(https://cid.capcom.com/)をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(PlayStation 5版およびPlayStation 4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。

画面は、開発中のものです。

