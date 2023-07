カプコンは7月12日、いよいよ2023年7月14日と発売日が迫ってきたオンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』について、多数の配信者を起用した配信企画を発表。

発売日となる7月14日20時からは、ホロライブ所属VTuberの兎田ぺこらさん、常闇トワさん、雪花ラミィさん、獅白ぼたんさん、鷹嶺ルイさんによる生配信が決定。

週末の三連休となる2023年7月15日~17日には、SHAKAさん、関優太さん、k4senさん、よしなまさん、茶々茶さん、桜ころみんさん、ガンサーの抹茶さんなど、総勢20名の有名ストリーマー・インフルエンサーたちがチームを組んで本作をプレイする「エグゾプライマル配信祭り」を実施する。

さらに、各配信者ごとに実施する「発売記念 みんなでエグゾプライマル プレイ企画」には、総勢42名の配信者が参加。それぞれのスケジュールで本作を思い思いにプレイし、盛り上げていくという。

プレイ時間を合わせれば推しの配信者と同じチームに入る、あるいは対戦者として遊べるかもしれないので、『エグゾプライマル』発売後はこれらの動きにも注目してみてはいかがだろうか。

本作の発売日は2023年7月14日。対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)。オンライン専用ゲームなので、プレイするにはインターネット回線が必要だ。

なお、本作はマッチングこそクロスプラットフォームに対応しているものの、異なるプラットフォームの場合は同一のパーティーを組めないとのこと。友人と一緒に遊びたい場合は、機種を相談しておいた方がいいだろう。

発売日はホロライブとエグゾプライマル!

2023年7月14日に発売日が迫るカプコンが贈る完全新作タイトル『エグゾプライマル』。発売日当日にVTuber事務所「ホロライブ」所属タレントによる生配信が決定した。発売日当日はホロライブと一緒に盛り上がろう。

・特設サイト

https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/preceding-play/?tab=hololive

・実施日時

2023年7月14日20時予定

参加者

・兎田ぺこらさん

https://www.youtube.com/@usadapekora

・常闇トワさん

https://www.youtube.com/@TokoyamiTowa

・雪花ラミィさん

https://www.youtube.com/@YukihanaLamy

・獅白ぼたんさん

https://www.youtube.com/@ShishiroBotan

・鷹嶺ルイさん

https://www.youtube.com/@TakaneLui

© 2016 COVER Corp.

総勢20名で『エグゾプライマル』配信祭り!

SHAKAさん、関優太さん、k4senさん、よしなまさん、茶々茶さん、桜ころみんさん、ガンサーの抹茶さんなど、総勢20名の有名ストリーマー・インフルエンサーたちがチームを組んで『エグゾプライマル』をプレイ!

当日は連動キャンペーンも実施予定。憧れのインフルエンサーとマッチするかも!? 配信スケジュールは下記の通りなので、『エグゾプライマル』をプレイしながら待とう。

・特設サイト

https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/preceding-play/?tab=fes

●茶々茶チーム●

配信予定日時:2023年7月15日20時~22時

※以下、敬称略

・茶々茶(chachacha)

https://www.youtube.com/@chachachayoutube

・カニカマ

https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketooda

・くんひろ2nd

https://www.youtube.com/@nd-jv3kp

・いぬねこ

https://www.youtube.com/@INUNEKOOO

・タカティン

https://www.youtube.com/@takatexin

●ガンサーの抹茶チーム●

配信予定日時:2023年7月16日20時~22時

・ガンサーの抹茶

https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

・たきえい

https://www.youtube.com/@Takiei

・ララ9hJQr3//3o

https://www.youtube.com/@9hjqr33o4

・あまみちゃんねる

https://www.youtube.com/@amami315

・桜ころみん coromin Ch

https://www.youtube.com/@coromin

●ストリーマーチーム●

配信予定日時:2023年7月17日20時~22時

・SHAKA

https://www.twitch.tv/fps_shaka

・関優太

https://www.twitch.tv/stylishnoob4

・ta1yo

https://www.twitch.tv/ta1yo_tv

・Mother3rd

https://www.twitch.tv/mother3rd

・夢野あかり

https://www.twitch.tv/akarindao

●よしなまチーム●

配信予定日時:2023年7月17日21時~23時

・よしなま

https://www.youtube.com/@yoshinama0130

・k4sen

https://www.twitch.tv/k4sen

・ハセシン / XxHASESHINxX

https://www.youtube.com/@XxHASESHINxX

・トナカイト(ヘンディー)Gameです

https://www.youtube.com/@TONAHENDY

・かみと-KamitoChannel-

https://www.youtube.com/@-kamitochannel-2486

※配信者様により配信開始時間は異なります。

『エグゾプライマル』発売日から

“みんなでプレイ企画”に参加の配信チャンネルを紹介!

多数のインフルエンサーと盛り上げる「みんなでエグゾプライマル プレイ企画」

『エグゾプライマル』を一緒にプレイする配信者を紹介。憧れの配信者と一緒のチームになるチャンス!? または対戦相手チームに登場するかもしれない。ぜひ発売日からプレイに参加して、盛り上げていこう。

・実施期間

2023年7月14日~7月17日

・特設ページ

https://www.exoprimal.com/ja-jp/topics/preceding-play/?tab=release

●「発売記念 みんなでエグゾプライマル プレイ企画」参加チャンネル(50音順・敬称略)

※配信者様により配信開始時間は異なります

・あびつん

https://www.youtube.com/@abutun1

・天川はの/AmakawaHano

https://www.youtube.com/@amakawa_hano

・あまみちゃんねる

https://www.youtube.com/@amami315

・Anko Channel / 季咲あんこ 【ななしいんく】

https://www.youtube.com/@Anko_Kisaki

・杏仁ミル

https://www.youtube.com/@AnninMiru

・EAA!! FPS

https://www.youtube.com/@FPSEAA

・Izumi Channel / 柚原いづみ 【ななしいんく】

https://www.youtube.com/@Izumi_Yunohara

・イモナレフ

https://www.youtube.com/@imonareff

・エモキ

https://www.youtube.com/@emoki

・おーでしゲームレビューch

https://www.youtube.com/@odesigame

・ガンサーの抹茶

https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

・kitakitune385

https://www.youtube.com/@kitakitune385

・ギン

https://www.youtube.com/@ginjogames

・QuonTama Ch. 久遠たま

https://www.youtube.com/@QuonTama

・ゲコ動画 - Geco doga - 🐸

https://www.youtube.com/@Gecodoga

・ゴマ犬_犬ノ瀬サミ

https://www.youtube.com/@gomainu

・桜ころみん coromin Ch

https://www.youtube.com/@coromin

・しえん

https://www.youtube.com/@user-st2jk5dl1n

・獅子神レオナ/レオナちゃんねる

https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami

・シラナミチャンネル

https://www.youtube.com/@ShiranamIroriCH

・たきえい

https://www.youtube.com/@Takiei

・チマチャンネル

https://www.youtube.com/@chima-channel

・茶々茶(chachacha)

https://www.youtube.com/@chachachayoutube

・Dゲイル

https://www.youtube.com/@D_Galle

・ドミニク

https://www.youtube.com/@Dominique0298

・とらたろう

https://www.youtube.com/@user-nq8zc3gy4r

・猫咲あんじ Nekosaki anji

https://www.youtube.com/@Nekosaki_Anji

・Himekuma Ribon Ch. 姫熊 りぼん

https://www.youtube.com/@himekumaribon

・ぴろちゃん -ゲーム攻略・情報ch-

https://www.youtube.com/@pirochanBanzai

・フェイチャンネル

https://www.youtube.com/@feichannel_game

・FOX RABBIT

https://www.youtube.com/@FOXRABBIT

・冬の夏目

https://www.youtube.com/@fuyunonatsume

・ホスター/Hoster

https://www.youtube.com/@HosterGG

・まーこ/Mahco.

https://www.youtube.com/@mahco2131

・Magrona channel / まぐろなちゃんねる

https://www.youtube.com/@MAGRONA

・みどわんでございますmidna GamerDog ch

https://www.youtube.com/@midwan-gamerdogch

・皆で一緒にモンハンライフ

https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s

・ヨウコウ

https://www.youtube.com/@yowkow

・らっこ侍

https://www.youtube.com/@rakkozamurai

・ララ9hJQr3//3o

https://www.youtube.com/@9hjqr33o4

・Ririsya Music/凛々咲

https://www.youtube.com/@RirisyaMusic

・我が道を征くイカレタコ助

https://www.youtube.com/@ikaretakosuke

【ゲーム情報】

タイトル:エグゾプライマル(英語表記:EXOPRIMAL)

ジャンル:オンライン専用チーム対戦型マッシヴアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Windows)

発売日:2023年7月14日予定

※Xbox Game Pass加入者は発売初日からプレイ可能

価格:

通常版:8789円(パッケージ版)/7990円(ダウンロード版)

デラックスエディション:8990円(ダウンロードのみ)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:D(17歳以上対象)

※『エグゾプライマル』はオンライン専用ゲームです。プレイいただくには、CAPCOM IDが必要です。

※ゲームプレイには、インターネットに接続できる環境が必要です。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト(https://cid.capcom.com/)をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

※製品版でオンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス(PlayStation 5版およびPlayStation 4版についてはPlayStation Plus、Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold)への加入が必要です。

※オンラインサービスは、やむを得ない事情がある場合、カプコンにより一時停止または中止されることがあります。

画面は、開発中のものです。

