記念壁紙を無料配布!『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』本日発売

インティ・クリエイツは7月13日、2D横スクロールアクションゲーム『Bloodstained: Curse of the Moon』シリーズの2作を1パッケージ化したNintendo Switch/PlayStation 4向けソフト『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』(ブラッドステインド カース・オブ・ザ・ムーン クロニクルズ)を本日発売したと発表。

オリジナル音源のBGMを全曲収載したサウンドトラックCDや、未公開設定を数多く収載した設定資料集、ドット絵が映えるアクリルキーホルダーを同梱した限定版も用意されている。パッケージ通常版は4180円、パッケージ限定版は9980円となる。

また、発売を記念して公式サイトにて壁紙を無料配布している。公式イラストレーターの夏目裕司さんによる描き下ろしとなるので、ファンは要チェックだ。

デスクトップに壁紙を飾り、斬月たち個性的なキャラクターが辿り着く物語の結末を見届けよう。

・壁紙の配信ページはこちら

http://curseofthemoon.com/jp/C/#wallpaper

・第一弾紹介映像

https://youtu.be/noGbwin0kTw

【ゲーム情報】

タイトル:『Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles』

(ブラッドステインド カース・オブ・ザ・ムーン クロニクルズ)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

※パッケージ版のみ。

発売日:発売中(2023年7月13日) ※ダウンロード版は配信済み。

価格:

パッケージ通常版:4180円

パッケージ限定版:9980円

※ダウンロード版の『1』は980円、『2』は1480円。

プレイ人数:1人~2人

CERO:C(15才以上対象)

©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.