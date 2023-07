インティ・クリエイツは7月6日、日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit Let’s Go!(ビットサミット レッツゴー!)」への参加決定を発表。イベントはみやこめっせ(京都市勧業館)にて、2023年7月14日~16日にかけて開催される。

当日は、同社の新作タイトル『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』と『九魂の久遠』をプレイアブル出展。ユーザーが遊べる機会は、日本初となる。会場で遊んだユーザーには、ポストカードや特製缶バッジがプレゼントされるという。

また、インティ・ダイレクト限定販売中の『Bloodstained: Curse of the Moon』&『Bloodstained: Curse of the Moon 2』サントラコレクションや新商品を含む、イベント会場限定品の物販も併催。来場した際は、インティ・クリエイツのブース(SV-07)に立ち寄ってみてはいかがだろうか。

【開催日時】

2023年7月14日 ビジネスデー

2023年7月15日・16日 一般公開日 10時~17時

【会場】

みやこめっせ(京都市勧業館)1階 第2展示場

インティ・クリエイツ(INTI CREATES)のブース番号は「SV-07」

プレイアブル出展内容紹介

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』

日本では初のプレイアブル出展。本作で最初に訪れる海底神殿エリアを特別体験版用にアレンジした内容で、ヨハネとライラプスの会話シーン、アクションのチュートリアル、そして最後には手ごわいボスも待ち受けている。遊んだ人にはポストカードをプレゼント!

『九魂の久遠』

完全新作アクションゲーム『九魂の久遠』を、全世界初プレイアブル出展。

10分間のプレイ時間で、ネコの「クオン」を操作し、「アニマリヴァイヴ」システムで拡張されるアクションや、独特の「きりえタッチ」の情緒あふれるストーリーデモなど、本作の特徴的な要素の一端が味わえる体験版となっている。

果たしてクオンは、「九魂」が尽きる前に、ステージの最後に待ち受けるボスを倒すことができるのだろうか。インティ・クリエイツ初のネコアクションをお楽しみに。

遊んだ人には、直径56mmの特製缶バッジ2種の中から、希望の1種をプレゼント!

物販情報

出展ブースの物販コーナーでは、インティ・ダイレクト限定販売品やイベント会場限定品を販売。

とくに「BitSummit Let’s Go!」で新発売されるピンズの新製品は数量限定品となるので、気になる人は買い逃さないようチェックしておこう。

【新製品】

●「白き鋼鉄の X(イクス)」SDキャラ ピンズ(4種)

各キャラ(アキュラ、RoRo、コハク、ブレード)1200円

●「DRAGON MARKED FOR DEATH」SDキャラ ピンズ(4種)

各キャラ(皇女、戦士、忍、魔女)1200円

●「DRAGON MARKED FOR DEATH」エンブレム型 ピンズセット

4種セットで2400円

【主なイベント会場限定物販品】

●「Bloodstained; Curse of the Moon Soundtrack - Limited Collector's Edition -」

1万1000円

●「蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環」アクリルキーホルダー(12種)

各キャラ800円

●MORPHO SUPER LIVE 2022 ライブタオル

2700円

●MORPHO SUPER LIVE ペンライト

3500円

●わんボルト ぬいぐるみ

3400円

【ゲーム情報】

タイトル:幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-

(ゲンジツのヨハネ ブレイズ イン ザ ディープブルー)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

発売日:2023年11月16日予定

価格:

パッケージ通常版:6380円

パッケージ限定版:1万4080円

ダウンロード版:5280円

CERO:審査予定

【特典情報】

■パッケージ限定版特典物

・A5アクリルボード

・B2タペストリー(組立式)

・サウンドトラックCD(1枚)

■パッケージ予約特典

・ミニマグネット

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:未定

価格:未定

