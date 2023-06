スパイク・チュンソフトは6月23日、「ダンガンロンパ」制作陣が手掛けるダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿レインコード』(Nintendo Switch)について、本日より放映開始したテレビCM映像を同作の公式サイトで公開した。本作の発売日は2023年6月30日、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が6980円/ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが9980円。

<テレビCM>

『超探偵事件簿レインコード』TVCM雨の中で叫ぶ篇:https://youtu.be/Q2ByLXMgmho

今回のテレビCMには女優の鳴海唯さんが出演し、ゲームの舞台となる“雨が降り続く奇妙な街「カナイ区」”の世界観の中で、雨に打たれながら絶叫する内容となっている。

テレビCMのメイキング映像も本日から公開しており、そこでは鳴海唯さんへのインタビューや撮影当日の様子など、撮影の裏側を見られる。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

<メイキング映像>

『超探偵事件簿レインコード』TVCMメイキング映像:https://youtu.be/HPLntx_0ZLM

<Profile>

鳴海唯(なるみ ゆい)さん

1998年5月16日生まれ。兵庫県西宮市出身。女優。

NHK連続テレビ小説「なつぞら」でドラマデビュー。近年の主な出演作はドラマ「ムショぼけ」(2021年/ABCテレビ)、ドラマ「すべて忘れてしまうから」(2022年/ディズニープラス)、ドラマ「永遠の昨日」(2022年/MBS)、ドラマ「ひともんちゃくなら喜んで!」(放送中/ABCテレビ・テレビ朝日)。

CMでは、「レバテック」「JCBカード」「若築建設」に出演しているなど、メディアに多数出演。今後が期待される注目の若手女優だ。

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年6月30日予定

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)