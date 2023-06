スパイク・チュンソフトは6月16日、Nintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、本作の主人公・ユーマ=ココヘッドにとり憑く死に神ちゃん(CV:鈴代紗弓さん)が大切なお知らせをお届けするウェブCM「死に神ちゃん篇」を公開した。本作の発売日は2023年6月30日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6980円となる。

・『超探偵事件簿 レインコード』ウェブCM「死に神ちゃん篇」

https://youtu.be/nl70P8mxu3o

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年6月30日予定

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)