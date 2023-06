スパイク・チュンソフトは6月14日、Nintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、主人公「ユーマ=ココヘッド」と、彼にとり憑く「死に神ちゃん」が軽妙な掛けあいでゲームの流れを紹介する最新トレーラーを公開。

本作の発売日は、2023年6月30日。価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が6980円、デジタルデラックスエディションが9980円となる。

『超探偵事件簿 レインコード』ゲーム紹介トレーラー

URL:https://youtu.be/4dCf-c9g5FY

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年6月30日予定

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)