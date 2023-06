スパイク・チュンソフトは6月26日、Nintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、2023年7月9日までの2週間、東京都内8駅12ヵ所に本作の主要キャラクターが登場する巨大な屋外広告を掲出していると発表。本作の発売日は2023年6月30日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6980円となる。

さらに、屋外広告と連動した謎解きキャンペーンを同時に開始。全12種ある屋外広告のデザインは掲出場所ごとに異なり、それぞれ別の暗号が隠されている。すべての暗号を集めて、正解にたどり着いた全員に「死に神ちゃん目覚ましボイス」をプレゼント。

なお、屋外広告のデザインは『超探偵事件簿 レインコード』公式Twitterアカウント(@raincode_SC)でも投稿されるため、誰でも参加可能となる。

また、本作の実況/編集動画の配信について、公開可能範囲を開示。実況配信などを考えている人は要チェックだ。

屋外広告連動 謎解きキャンペーン概要

<参加方法>

①東京都内8駅12ヵ所に掲出されている屋外広告に隠された暗号を集める。

※屋外広告のデザインは、『超探偵事件簿 レインコード』公式Twitterアカウント(@raincode_SC)でも投稿するため、実際に見に来られない方でも、ご参加いただけます。

②すべての暗号を元にたどり着いた先でクイズに正解すると、スマートフォンのアラームとして設定できる「死に神ちゃん目覚ましボイス」をダウンロードできる。

<屋外広告 掲出駅>

東京メトロ:有楽町駅2ヵ所、日比谷駅、新宿三丁目駅2ヵ所、北千住駅、池袋駅2ヵ所、秋葉原駅2ヵ所、六本木駅

東急電鉄:渋谷駅

<屋外広告 掲出期間>

2023年6月26日~7月9日

<謎解きキャンペーン 回答期間>

2023年6月26日~8月9日

・『超探偵事件簿 レインコード』公式Twitter:https://twitter.com/raincode_SC

・謎解きキャンペーンハッシュタグ:#レインコード謎解き

・応募規約:https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/18462/

※キャンペーンの参加には、QRコード読み取り可能のスマートフォンが必要になります。

※キャンペーンの参加は、日本国内在住の方に限ります。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。

実況/編集動画の公開可能範囲について

『超探偵事件簿 レインコード』の実況/編集動画について、公開可能範囲を下記に定める。

【公開可能範囲】第1章まで

※動画内にネタバレ要素があると思われた場合には、動画タイトルや概要欄・告知等でわかりやすく注意喚起を行なってください。多くの皆様に本作の感動や驚きをお楽しみいただけるよう、ご配慮のほどよろしくお願いいたします。

・実況/編集動画の公開について

https://www.spike-chunsoft.co.jp/playlicense/

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年6月30日予定

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)