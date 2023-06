スパイク・チュンソフトは6月28日、Nintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、女優の鳴海唯さんが出演する2種のウェブCMを公開した。本作の発売日は2023年6月30日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6980円となる。

今回のウェブCMには女優の鳴海唯さんが出演し、ゲームの舞台となる“雨が降り続く奇妙な街「カナイ区」”の世界観の中で、雨に打たれながら演技する姿を見られる。

また、2種のウェブCMはそれぞれセリフが異なり、先日放映開始となったTVCMより長尺となっているので、要チェックだ。

・『超探偵事件簿 レインコード』 TVCM 雨の中で叫ぶ篇 ロング Ver.

https://youtu.be/25XMqvDn2jM

・『超探偵事件簿 レインコード』 降り続く雨も悪くないね篇

https://youtu.be/Je-yPqZIYCk

スクリーンショット

<Profile>

鳴海唯(なるみ ゆい)さん

1998年5月16日生まれ。兵庫県西宮市出身。女優。

NHK連続テレビ小説「なつぞら」でドラマデビュー。近年の主な出演作はドラマ「ムショぼけ」(2021年/ABCテレビ)、ドラマ「すべて忘れてしまうから」(2022年/ディズニープラス)、ドラマ「永遠の昨日」(2022年/MBS)、ドラマ「ひともんちゃくなら喜んで!」(放送中/ABCテレビ・テレビ朝日)。

CMでは、「レバテック」「JCBカード」「若築建設」に出演しているなど、メディアに多数出演。今後が期待される注目の若手女優だ。

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年6月30日予定

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)