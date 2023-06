NEOWIZ『Lies of P』で「Steam Next Fest2023」への参加を表明

NEOWIZは6月20日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(Xbox Game Pass対応)向けのアクションRPG『Lies of P』について、「Steam Next Fest2023」へ参加すると発表した。配信中のデモ版をプレイできるほか、最新情報を得られる動画「ディレクターQ&A」も2023年6月20日15時より公開予定だ。

ゲームの発売日は2023年9月19日予定(限定版はアーリーアクセスで9月16日予定)。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版がともに8360円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

なお、アスキーゲームでは、本作の体験版の先行プレイ記事を公開している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

・「Lies of P」体験版を先行プレイ! ボスが強すぎて絶望、倒してうれしすぎて絶叫!

https://ascii.jp/elem/000/004/140/4140282/

リリース予定のゲームを体験できるSteamのオンラインイベントは6月26日まで!

「Steam Next Fest」は、グローバルPC流通プラットフォーム「Steam」が主催するオンラインイベント。2019年12月から定期的に開催されており、今回は2023年6月26日までの一週間で実施中。

イベントでは、Steamでリリース予定のゲームの情報と映像を確認することができ、出展タイトルのデモ版も体験可能だ。

本日15時より動画「ディレクターQ&A」が公開

2023年6月20日15時には、『Lies of P』の総括ディレクター崔 智遠(チェ・ジウォン)氏が登場する「ディレクターQ&A」が公開される。ゲームに対するユーザーのさまざまな質問を確認し、開発者から直接答えを聞くことができる貴重なイベントになる予定だという。

・「Steam Next Fest2023」ページ

https://store.steampowered.com/sale/nextfest

・『Lies of P』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.