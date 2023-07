NEOWIZは7月4日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(Xbox Game Pass対応)向けのアクションRPG『Lies of P』について、日本国内限定で実施中の“『Lies of P』Steamウィッシュリスト登録キャンペーン”の第一目標となっていた登録者数2万件を達成したと発表。

ゲームの発売日は2023年9月19日予定(限定版はアーリーアクセスで9月16日予定)。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版がともに8360円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

なお、アスキーゲームでは、本作の体験版の先行プレイ記事を公開している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

・「Lies of P」体験版を先行プレイ! ボスが強すぎて絶望、倒してうれしすぎて絶叫!

https://ascii.jp/elem/000/004/140/4140282/

『Lies of P』Steamウィッシュリスト登録キャンペーン

登録者数2万件を突破!

“『Lies of P』Steamウィッシュリスト登録キャンペーン”は、日本国内限定で実施する企画となっており、Steamの「ウィッシュリスト」に『Lies of P』を登録した件数に応じて日本国内限定の公式ノベルティ制作とプレゼント企画が始動するという仕組みになっている。

本日、その日本国内のウィッシュリスト登録者が2万件に到達した。

※「ウィッシュリスト」とは、Steamで提供されている機能の一つで、「ウィッシュリスト」に好きなゲームや興味のあるゲームを登録しておくと最新情報などがプッシュ通知で来るという機能。

ファンサイトキット&壁紙、配布開始!

入手方法はこちらをチェック

2023年7月4日より、日本国内Steamウィッシュリスト登録者数2万件の突破を記念して、『Lies of P』のファンサイトキット&壁紙のデジタルデータを配布中。

誰でも入手可能なので、この機会にファンサイトを作ったり、Twitterのアイコンを『Lies of P』のキャラクターにしたり、PC壁紙を『Lies of P』に染めてみてはいかがだろうか。入手方法は、下記の『Lies of P』公式Twitterのエントリーを確認してほしい。

・『Lies of P』公式Twitter 日本限定ファンサイトキット&壁紙 入手方法案内ツイート

https://twitter.com/Liesofp/status/1676040631469080578

<ファンサイトキット 内容の一部>

次の目標は2万5000件となる。この機会に下記のSteamストアURLから、『Lies of P』をウィッシュリストに登録しよう。

・『Lies of P』SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

プレイ可能期間を延長!

体験版を全対応プラットフォームで配信中

2023年6月9日より、『Lies of P』の“最新体験版デモデータ”を全世界同時で、Steamをはじめ、PS4/PS5/Xbox series X|Sの全対応プラットフォームにて配布中。

配布から3日間で100万ダウンロードを突破したことを記念して体験版終了期間を延長しており、今からでもプレイ可能となっている。

最新体験版では、『Lies of P』で楽しめる全内容のうち、ストーリーの導入部分やバトルパートの遊び方を体験できるチュートリアルを中心とした「Chapter1」と「Chapter2」の2つを収録しており、ゲーム序盤ではあるものの、ゲーム性を存分に体験できる。

主な機能の実装とセーブ機能もフォローされているので、この機会に体験し、『Lies of P』の楽しさを味わおう。

公認インフルエンサーによる

体験版プレイ動画やライブ配信も公開中

体験版の配布にあわせて公認インフルエンサーによるプレイレビューやライブ配信が公開中だ。『Lies of P』を楽しくプレイする姿を、一度見に行ってみてはいかがだろうか。

インフルエンサーリスト(順不同)

●イカレタコ助(情報局)さん

https://youtu.be/8T0kd4aWaSc

●うきょちさん @Ukyochi_JP

https://www.youtube.com/live/o0DTGa0xa24?feature=share

●おーでしさん

https://youtu.be/XXOOyiyd92o

●宙星ぱるさん 🐾

https://www.twitch.tv/videos/1833827584

https://www.twitch.tv/videos/1845152468

●岩佐 夏芽さん

https://youtu.be/-FLxddOuZKs

https://www.youtube.com/watch?v=KcuHYHV6ofE

●ルメル【ルメル】さん

https://www.youtube.com/watch?v=PRCEk0pRo0E

●ジェーキー ローグライクさん

https://www.youtube.com/watch?v=0m1MxCrz1mw

https://www.youtube.com/watch?v=3Z92qGV621I

https://www.youtube.com/watch?v=R4hkWmC6S-o

●玉餅かずよさん

https://www.twitch.tv/videos/1841795429

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

