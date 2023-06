NEOWIZ『Lies of P』が「Steam Next Fest2023」の主要ランキングで1位を獲得!

NEOWIZは6月27日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(Xbox Game Pass対応)向けのアクションRPG『Lies of P』について、本日6月27日の2時に終了となった「Steam Next Fest」において「ウィッシュリストで最も人気の近日登場ゲーム」と、「体験版のデイリーアクティブプレイヤー数」で1位をそれぞれ獲得したと発表。

ゲームの発売日は2023年9月19日予定(限定版はアーリーアクセスで9月16日予定)。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版がともに8360円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

なお、アスキーゲームでは、本作の体験版の先行プレイ記事を公開している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

・「Lies of P」体験版を先行プレイ! ボスが強すぎて絶望、倒してうれしすぎて絶叫!

https://ascii.jp/elem/000/004/140/4140282/

「Steam Next Fest」における『Lies of P』

『Lies of P』は、2023年6月20日に「Steam Next Fest」で約10分程度のゲーム紹介動画を公開し、多くのユーザーからの支持を得ることができたという。映像には「ソフィア」「ベニーニ」「ユージェニー」などの人物紹介と武器組合・強化システム、「フェーブルアーツ」「フェイタルアタック」などの戦闘システムなどの具体的な説明が盛り込まれている。

また、『Lies of P』の総括ディレクターであるチェ・ジウォン(崔・智遠)氏が直接出演した「ディレクターのデモQ&A」映像を通じて、デモ公開に関する所感とデモに対するユーザーからのフィードバックへの回答、そしてゲームの開発方向などを公開している。

さらに、体験版の提供期間の延長も発表。配信終了日は未定となる。まだ『Lies of P』体験版デモをプレイしていない人は、この機会に『Lies of P』のゲーム性や世界観を体験してみてはいかがだろうか。

・【参考】『Lies of P』総括ディレクターのデモQ&A映像のリンク

https://www.youtube.com/watch?v=LOFncQblSKE

※日本語字幕に対応

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.