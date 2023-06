NEOWIZは6月19日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox Oneで発売予定の『Lies of P』について、コーエーテクモゲームスの“三国死にゲー”『Wo Long: Fallen Dynasty』(以下、Wo Long)とコラボレーションを実施すると発表。

『Lies of P』の発売日は、2023年9月19日予定。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版が8360円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

『Wo Long: Fallen Dynasty』はPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/PC(Steam/Microsoft Store)で発売中だ。

コーエーテクモゲームス傘下の部署「Team NINJA」が開発した『Wo Long』は三国志を背景し、主人公の義勇兵が妖魔を相手するアクションソウルライクゲーム。2023年3月にグローバルで正式リリースし、剣劇アクション、三国志とダークファンタジーが融合したユニークなストーリーでわずかリリース約2ヵ月で全世界累積販売数100万枚を突破した。

『Lies of P』と『Wo Long』はそれぞれ韓国や日本で開発した全世界に向けた期待作としてリリース前から人気を集めていた作品で、華麗な戦闘アクションと独特な世界観と言う共通点を持っている。

NEOWIZは、今回のコラボレーションがソウルライクアクションを楽しんでいる全世界のゲーマーの期待を高めると予想しているという。具体的な協業内容については今後の告知で公開する予定なので、期待して待ってほしい。

日本限定! 『Lies of P』ウィッシュリスト登録キャンペーンも実施中

“『Lies of P』Steamウィッシュリスト登録キャンペーン”(以下、本キャンペーン)は、日本国内限定で実施するキャンペーンとなっており、Steamの「ウィッシュリスト」に『Lies of P』が登録された件数に応じて日本国内限定の公式ノベルティ制作とプレゼント企画が始動するというもの。

この機会に下記のSteamストアURLから、『Lies of P』をウィッシュリストに登録してみてはいかがだろうか。

『Lies of P』SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.