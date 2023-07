NEOWIZは7月10日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(Xbox Game Pass対応)向けのアクションRPG『Lies of P』において、体験版配布と正式リリース日発表を記念して実施している日本国内限定の“『Lies of P』Steamウィッシュリスト登録キャンペーン”に関するレギュレーションの変更を行なったと発表。

ゲームの発売日は2023年9月19日予定(限定版はアーリーアクセスで9月16日予定)。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版がともに8360円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

なお、アスキーゲームでは、本作の体験版の先行プレイ記事を公開している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

『Lies of P』ウィッシュリスト登録キャンペーンの対象プラットフォームが拡大!

“『Lies of P』ウィッシュリスト登録キャンペーン”(以下、本キャンペーン)は、日本国内限定で実施中。

『Lies of P』に興味を持った多くのゲームファンからの要望に応え、Steamに限定していたキャンペーンのレギュレーションを変更し、Steamに加えPS4やPS5のウィッシュリスト登録も対象とすることを決定した。

※「ウィッシュリスト」とは、Steamで提供されている機能の一つで、「ウィッシュリスト」に好きなゲームや興味のあるゲームを登録しておくと最新情報などがプッシュ通知で来るという機能。

一気に2つの目標値を突破!「特製マップハンカチ」と「特製マスク(布製)」のノベルティ制作&プレゼントキャンペーンがスタート

本キャンペーンではウィッシュリスト登録者数目標を達成するごとに、以下のノベルティ制作とプレゼントキャンペーンを展開中。

2023年7月10日時点で、レギュレーション変更を反映。これによりSteam/PS4/PS5の『Lies of P』のウィッシュリスト登録者数は3万7000件を突破しており、第2、第3の目標値だった2万5000件と3万件を一気に達成した。

目標達成を記念して、「特製マップハンカチ」と「特製マスク(布製)」をそれぞれ抽選で100名にプレゼントする。

2023年7月17日までに本キャンペーンへ参加した人が対象となるので、参加してみてはいかがだろうか。

●抽選への応募方法について

手順1.

『Lies of P』をSteam/PS4/PS5のいずれかでウィッシュリストに登録。

手順2.

ウィッシュリスト登録が完了したことがわかる画像+「#LiesofPウィッシュリスト登録CP」をつけてTwitterに投稿。

・『Lies of P』SteamストアURL: https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

