NEOWIZは6月12日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(Xbox Game Pass対応)向けのアクションRPG『Lies of P』について、2023年6月9日に全世界に向け、対応プラットフォームすべてで配信した体験版が、6月11日までのわずか3日間で世界累計100万DLを突破したと発表。

本数値は、デモ体験ができるPlayStation 4/5、Xbox One、Xbox Series X|S、そしてPCプラットフォーム「Steam」でのダウンロードを集計したもの。

最新体験版では、『Lies of P』で楽しめる全内容のうち、ストーリーの導入部分やバトルパートの遊び方を体験できるチュートリアルを中心とした「Chapter1」と「Chapter2」の2つを収録し、2023年6月27日まで遊ぶことが可能。まだ本体験版をプレイしていない人は、この機会にぜひ遊んでみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は2023年9月19日予定(限定版はアーリーアクセスで9月16日予定)。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版がともに8360円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

なお、アスキーゲームでは、本作の体験版の先行プレイ記事を公開している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

・「Lies of P」体験版を先行プレイ! ボスが強すぎて絶望、倒してうれしすぎて絶叫!

https://ascii.jp/elem/000/004/140/4140282/

各プラットフォームでの反響も好スタート!

プラットフォーム別の反応も好印象となっており、PC(Steam)ではデモバージョン公開直後「全世界最多プレイゲーム」100位以内にランクイン。インゲームの1日最大同時接続者は約1万6千人を記録している。

「Xbox」の場合は北米ストア基準でのデモ評価が4.3点(5.0点満点、onestore基準)をマークしており、高い点数を記録している。

「PlayStation」では「全世界主要圏域別予約購入ゲーム」10位以内にランクインとなった。日本では2023年6月12日正午時点で1位にランクインし、世界の家庭用ゲーム機市場でも良い反応を得ている。

海外からの好評も続いている。イギリスやアメリカのゲームマガジン「PC Gamer」は「Lies of Pを数時間プレイした後、ピノキオソウルにはまった」と評価しており、北米の「GAMERANT」は「Lies of P デモをプレイしてみると9月にリリース予定の正式ゲームをとても期待するようになる」と報じている。

NEOWIZによるとデモ版をプレイした人々からは、『Lies of P』のほかにはないグラフィックとデモの完成度を高く評価されており、何より最適化に対する満足度を最も高く得られたとしている。

オンライン上の反応も熱く、『Lies of P』は2023年6月9日のデモ版公開と同時にストリーミングプラットフォーム「Twitch」でデモプレイ放送が行なわれた。同時視聴者約17万1千人が集まり、Twitchリアルタイム最高視聴者数5位に上がった。

また、先週の金曜である2023年6月9日、新規トレーラー動画を公開してグローバルゲームショー「Summer Game Fest2023」に参加し、全世界のゲームファンに確実な印象をつけることができたという。オンラインで行なわれた該当イベントは、同時視聴者数約200万人を突破して歴代最高数値を達成。

これに支えられ、新規トレーラー動画公開直後、『Lies of P』は全世界「Twitterトレンド」3位を記録した。

NEOWIZの朴・星俊氏Round8スタジオ長コメント 世界中の多くのユーザーが『Lies of P』のデモ版を楽しくプレイしてくれてとても感謝しております。2023年6月27日までデモ体験を進行し、そこから得られたフィードバックを積極的に検討してゲームの完成度をあげていきます。

日本限定! 『Lies of P』ウィッシュリスト登録キャンペーンも実施中!

“『Lies of P』Steamウィッシュリスト登録キャンペーン”(以下、本キャンペーン)は、日本国内限定で実施するキャンペーン。

「ウィッシュリスト」とは、Steamで提供されている機能の一つで、「ウィッシュリスト」に好きなゲームや興味のあるゲームを登録しておくと最新情報などがプッシュ通知で来るという機能。

本キャンペーンでは、「ウィッシュリスト」に登録された件数に応じて、日本国内限定の公式ノベルティ制作とプレゼント企画が始動するというものになっている。

本日2023年6月12日時点で、『Lies of P』日本国内Steamユーザーからのウィッシュリスト登録者数は1万4000人を記録している。ぜひこの機会に下記のSteamストアURLから、『Lies of P』をウィッシュリストに登録してみよう。

『Lies of P』SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.