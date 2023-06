カプコンは6月7日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]が、全世界で100万本販売したと発表。価格は、パッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

本シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売、1991年に投入した『ストリートファイターII』では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録。以降、登場から35周年を迎えた現在まで、シリーズ累計販売本数は5000万本を超え世界中でロングセラーを記録している。また近年では、eスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めている。

『ストリートファイター6』は、前作から約7年ぶりに発売された新世代の対戦格闘ゲーム。本作では、対戦格闘ジャンルで最高峰のバトル体験に加え、プレイヤーの分身となるアバターを作成してストリートファイターの世界を旅する新モード「ワールドツアー」や、プレイヤー同士が交流する「バトルハブ」を新たに採用。

そのほかにも初心者から熟練者それぞれにあわせた操作方法や、視覚情報を用いないゲーム体験を補助する「サウンドアクセシビリティ」の強化など、さまざまなユーザーに向けた施策を講じ幅広く支持された結果、全世界で100万本を達成したという。

また、本作を採用したeスポーツ大会「CAPCOM Pro Tour 2023」は、当社史上最高額となる優勝賞金100万ドル(約1.3億円※)、ツアー年間賞金総額200万ドル(約2.6億円※)以上を設定したことで話題を呼ぶなど、今後もeスポーツタイトルとしても楽しめるようさまざまな施策を展開していくとのこと。

同社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティあふれるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの期待に応えていくという。今後も『ストリートファイター6』、そして「ストリートファイター」シリーズの動きから目が離せない。

※1ドル=130円として算出

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)