ユービーアイソフトは6月9日、本日配信されたSummer Game Festにて、神話が息づくペルシャを舞台にしたアクションアドベンチャー『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』をPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)向けに発売すると発表。

本作の発売日は、2024年1月18日。価格は通常版のパッケージ版とダウンロード版が6600円、ダウンロード専売のデラックスエディションのPS5/PS4/Switch/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)版が7920円、Xbox Series X|S/Xbox One版が7950円となる。なお、サブスクリプションサービス「Ubisoft+」でもプレイ可能だ。

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』ゲームプレイトレーラー

URL:https://youtu.be/MmX7a_e65uU

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』では、国防の要である不死隊の一員で、才能ある若き戦士サルゴンとして冒険に挑むことになる。かつては栄華を極めたものの現在は呪われているカーフ山を探索し、王子ガッサンを救出しよう。

「メトロイドヴァニア」として親しまれるマップ探索型アクションRPGにインスパイアされた本作では、縦横に広がる世界を自分のペースで探索できる。荘厳な知の神殿からカラフルな風景が広がるヒュルカニアの森まで、ペルシャ神話に着想を得たさまざまなエリアを訪れることが可能だ。

その途上でサルゴンは新たな時の力を手に入れ、ユニークなアビリティをアンロックして戦闘に取り入れることによってカーフ山の奥深くに到達し、パズルを解いたり、秘密を発見したり、サイドクエストを達成したりできる。

サルゴンは冒険を通じて、神話上の敵、巨大なボス、危険な罠を乗り越えていく。戦闘やスキルを組みあわせることで、古都の守護者であり、ライオンのような胴と人のような顔を持つ怪物ジャハンダルなどに挑もう。創造力を働かせることで、奥深い戦闘システムにおいて強力なコンボを発動することが可能だ。

Mentrixさんが手掛けたオリジナルサウンドトラックによって、神話世界への冒険はより没入感のあるものへと仕上がっている。Mentrixさんはイラン出身の作曲家で、伝統的な楽器と現代的なサウンドのミックスが特徴だ。受賞歴を持つ作曲家Gareth Cokerさんが楽曲制作に携わり、ボス戦の壮大なスケールを表現する独自のアレンジを加えている。

Ubisoft Montpellierの経験豊富なチームが開発をリードする『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』は、キャラクターや世界観を新たに、深い物語と刺激的なゲームプレイを融合させたシリーズ最新作となる。本作の情報は、2023年6月13日のUbisoft Forwardでも公開予定なので、お楽しみに。

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』の予約および早期購入特典として、「内なる戦士の衣装」が提供される。詳細は、本作の公式ページを参照してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

※Xbox/PC版はダウンロード版のみ。

※サブスクリプションサービス「Ubisoft+」でもプレイ可能。

発売日:2024年1月18日予定

※デラックスエディションは2024年1月18日予定(3日間アーリーアクセス)。

価格:

通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:

PS5/PS4/Switch/PC:7920円(ダウンロード版)

Xbox Series X|S/Xbox One:7950円(ダウンロード版)

CERO:審査予定

【デラックスエディション特典物】

・デラックスパック:不死隊衣装/繁栄の鳥アミュレット/デジタルアドベンチャーガイド

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license.