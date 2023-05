ユービーアイソフトは5月25日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが配信したPlayStation Showcaseにて、「アサシン クリード」シリーズ最新作となる『アサシン クリード ミラージュ』の発売日を発表した。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)、発売日は世界同時で2023年10月12日となる。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が6600円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

『アサシン クリード ミラージュ』ゲームプレイトレーラー(吹替版)

URL:https://youtu.be/MWFu8pmR5jg

新たに公開されたトレーラーでは、仲間の隠れし者に導かれ、ツールやスキルを駆使してターゲットを追跡し暗殺するバシムの姿が描かれる。シリーズ作品の中でも俊敏で聡明なアサシンであるバシムのプレイスタイルは、ステルスと正確な暗殺スキルを特徴とし、複数の敵を同時にマークして暗殺できる「暗殺の極意」などの新たなアビリティを備えている。

また、ゲームプレイ映像では、バグダッドの活気に満ちた町が描かれている。高密度かつ立体的な地形を活かし、パルクールによって目的地に素早く到達することが可能だ。

『アサシン クリード ミラージュ』は、『アサシン クリード ヴァルハラ』の拡張コンテンツ「ドルイドの怒り」の開発を担当したUbisoft Bordeauxが開発を主導*。本作はシリーズ作品、中でもシリーズ第一作『アサシン クリード』のオマージュとなる作品だ。

イスラムの黄金時代を迎えた9世紀アッバース朝のバグダッドを舞台に、15年以上にわたってシリーズを象徴するパルクール、ステルス、暗殺の要素を踏襲しつつ、ストーリーを重視したアクションアドベンチャーを楽しめる。

プレイヤーは謎めいた過去を持つ若い盗賊、バシム・イブン・イスハークとしてアラムートで隠れし者たちとともに答えを探し求める。バシムの声優は、Lee Madjoubさん (英語)とEyad Nassarさん(アラビア語)の2名が担当。『アサシン クリード ミラージュ』は、シリーズで初めてテキストと音声を含むアラビア語フルローカライズにて、全世界で発売される。バシムの師匠であるロシャンの声は、ショーレ・アクダシュルーさんが務める。

本日より、『アサシン クリード ミラージュ』PlayStation 5/PlayStation 4パッケージ版の予約を全国のTVゲーム販売店にて、また各機種各エディションのダウンロード版の予約をPlaystation Store/Microsoft Store/Epic Games Store/Ubisoft Storeにてスタート。

さらにPlayStation 5/PlayStation 4の数量限定コレクターズエディションをエビテン(ebten)のUBISOFT SHOPにて予約受付開始している。サブスクリプションサービスUbisoft+でも発売日よりプレイ可能だ。*

予約特典として、限定クエスト「四十人の盗賊」がプレイ可能。このクエストでは、アリババの伝説の洞窟の謎に迫っていく。*

本作の詳細は公式サイトを確認してほしい。

*そのほか開発に携わるスタジオ:Ubisoft Montréal, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Philippines, Ubisoft Singapore, Ubisoft Sofia, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Odessa, Ubisoft Bucharest

*現在、ユービーアイソフトストアと一部のTVゲーム販売店で予約受付中です。近日中にMicrosoft Store、PlayStation Store、Epic Games Storeでも販売予定です。

*内容は予告なく変更となる可能性がございます。一部の機能は発売時に利用できない場合があります。コンテンツは、Ubisoftの独自の判断により、いつでも購入または景品として別途提供される可能性があります。

【ゲーム情報】

タイトル:アサシン クリード ミラージュ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)

発売日:2023年10月12日予定

価格:

通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万9800円(パッケージ版/数量限定)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

CERO:審査予定

【各エディションの収録物】

<デラックスエディション>

・ゲーム本編

・デラックスパック(「プリンス・オブ・ペルシャ」をテーマにした衣装、ワシと騎乗動物のスキン、武器など)

・特典コンテンツ(デジタルアートブック&デジタルサウンドトラック)

<コレクターズエディション>

・ゲーム本編

・デラックスパック(「プリンス・オブ・ペルシャ」をテーマにした衣装、ワシと騎乗動物のスキン、武器など)

・特典コンテンツ(デジタルアートブック&デジタルサウンドトラック)

・バシム フィギュア(32cm)

・バシムのブローチ

・限定スチールブック

・ミニアートブック

・バグダッドの地図

・厳選サウンドトラック

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.