ユービーアイソフトは5月31日、タクティカルシューターゲーム『レインボーシックス シージ』(PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC/Xbox Game Pass/Ubisoft+)にて、YEAR8シーズン2「Operation Dread Factor」が配信中であると発表。

今シーズンにはスウェーデン出身の新オペレーター「FENRIR」が登場するほか、「領事館」マップのリワーク、射撃訓練場の新機能「エイムレーン」、これまで期間限定であったアーケードモードの常設プレイリストの追加など、重要なゲームプレイアップデートが行なわれている。

・「Operation Dread Factor」シーズンパッチノート:

https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/dreadfactor

「Operation Dread Factor」で登場するFENRIRは、F-NATTドレッドマインを使用。この謎に包まれたガジェットは、恐怖効果のある特殊なガスを放出し、一時的に他者の視界を制限する。このデバイスを戦略的に配置することで、敵の攻撃の妨害、侵入経路のコントロール、一時的に味方をカバーすることが可能だ。

FENRIRはスピード2、体力は2で、メインウェポンはMP7またはSASG-12、サブウェポンはBAILIFF 410を装備している。

「領事館」のリワークは、構造を含めたフロアすべてを改善することで、よりバランス良く、戦略を発揮できる手ごたえのあるマップになった。

攻撃側のスポーンに関する変更は安全性を高めることを目的としており、屋外の脆弱な場所を少なくすることで、スポーン位置から建物までより容易に移動できるようになっている。屋内外の全面的な構造の見直しによって、プレイヤーの戦略性に新たなひらめきをもたらすだろう。

「射撃訓練場」には、新たに「エイムレーン」が導入され、さらに洗練されたテストとトレーニングの場となった。

「エイムレーン」では、移動速度、距離、ヘッドショット専用モードなど、ターゲットタイプが設定されたさまざまなトレーニングに挑むことができ、あらゆる武器をマスターすることが可能だ。

また、このアップデートでは、破壊可能な壁が追加され、さまざまな武器の破壊力を試すことができる。さらにアーケードモードの常設プレイリストが追加され、いつでも好きなモードをプレイすることが可能になった。新たなモード「Free for All」も登場する。

今シーズンのバランス調整には、新ガジェット「偵察ブロッカー」が登場。この情報遮断ガジェットは、相手のドローンや監視ツールの視線を遮るデジタルバリアを投影し、反対側にいるオペレーターやデバイスを発見できないようにする。このバリアはドローンや監視ツールからしか見ることが出来ず、オペレーターの目視では確認できない。

また、今シーズンでGRIMのバランス調整の第一弾として、ガジェット「カワンハイヴランチャー」が改善された。この調整により、ハイヴがより速くビーボットを放つようになり、近くの敵を捕らえる確率が高まるという。ボットの追跡時間が短くなる代わりに、群れの範囲が広くなり、より長い時間留まるようになった。

射撃、しゃがみ、リーンの代替入力を備えた新しいコントローラーレイアウトが追加され、コントローラープレイヤーの快適性が向上。また、マッチリプレイにフリーカメラが追加された。

プレイヤーはリプレイを見ながらフリーカメラを使用することができ、録画した映像を見るだけでなく、あらゆる角度から切り取ってコンテンツを作成できる。さらに、スクワッドメンバーがプレイの準備が整い次第スクワッドリーダーに知らせることで、残り時間をスキップしてマッチメイクを開始できるようになった。

【ゲーム情報】

タイトル:レインボーシックス シージ デラックスエディション

※デラックスエディションには『レインボーシックス シージ』の基本のゲームとすべてのYEAR 1、2のオペレーターが含まれます

ジャンル:タクティカルシューター

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(パッケージ版はPlayStation 5のみ)

発売日:発売中

価格:3960円

プレイ人数:オフライン1人/オンライン2~10人

CERO:D(17才以上対象)

