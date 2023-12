ユービーアイソフトは12月8日、神話が息づくペルシャを舞台にしたアクションアドベンチャー『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Epic Games Store/Ubisoft Store)]の無料体験版を配信すると発表。配信日は、ゲームの発売に先駆けて2024年1月11日となる。

ゲームの発売日は2024年1月18日予定、価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が6600円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックして欲しい。

『プリンスオブ ペルシャ 失 われた 王冠』ストーリートレーラー

無料体験版は、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Epic Games Store/Ubisoft Store)向けに配信。Ubisoft Montpellierによって製作された神秘的なペルシャの世界を舞台に、さまざまなアクションや冒険を楽しめる。

本無料体験版は、『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』の物語の一部を体感できる内容となっている。

『プリンスオブ ペルシャ 失われた王冠』は往年の横スクロールアクションゲームをベースとしており、プレイヤーは精巧に作られた世界を好きなペースで探索可能。荘厳な「知識の聖堂」から色彩豊かな「ヒュルカニアの森」まで、ペルシャの神秘的な世界を自由に旅して周ろう。

新しい「時の力」を身に付け、ユニークな能力を解放し、それらを戦闘中に組みあわせて発揮することで、主人公のサルゴンは徐々にカーフ山の奥深くへと進んでいく。謎を解き、秘密を発見し、サイドクエストを達成することも重要だ。

『プリンスオブ ペルシャ 失われた王冠』の詳細は、本作の公式サイトをチェックして欲しい。

【ゲーム情報】

タイトル:プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Epic Games Store/Ubisoft Store)

※Xbox/PC版はダウンロード版のみ。

※サブスクリプションサービス「Ubisoft+」でもプレイ可能。

発売日:2024年1月18日予定

※デラックスエディションは2024年1月18日予定(3日間アーリーアクセス)。

価格:

通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:

PS5/PS4/Switch/PC:7920円(ダウンロード版)

Xbox Series X|S/Xbox One:7950円(ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

【デラックスエディション特典物】

・デラックスパック:不死隊衣装/繁栄の鳥アミュレット/デジタルアドベンチャーガイド

