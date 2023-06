アップル、今年のWWDCは2時間以上で史上最長?

アップルの来週のWWDC2023では3つのトピックが発表されるため、いままでより長くなる予定だという。米メディアBloombergのMark Gurman記者がTwitterで5月31日に明かした。

同氏によると、来週のWWDCでは複数の新型Mac、拡張現実ヘッドセット、新しいOSの3つのトピックの発表が焦点になるという。

また、この基調講演はアップル史上最長のものになり、2時間以上になることが予想されているそうだ。

つまり日本では午前2時から始まって4時過ぎまでかかるということだろうか? 死んでしまう。

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours.