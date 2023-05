アップル、「xrOS」と「xrProOS」の商標出願？

アップルがペーパーカンパニーを通じて「xrOS」と「xrProOS」の商標を各国で出願している可能性がある。

先に話題になったのは「xrOS」の方で、VergeやPolygonなどのプロダクトマネージャーを務めるParker Ortolani氏が5月16日、ニュージーランドで「xrOS」の商標が出願されていることを発見した。

続く5月21日にはアルゼンチン、トルコ、フィリピンなどで「xrProOS」の商標出願が確認された。

どちらも「Deep Dive LLC」という会社が申請しているが、この会社はアップルのペーパーカンパニーだとみられている。

拡張現実ヘッドセット用のOSは当初「RealityOS」と呼ばれていたが、現在は「xrOS」の名前が有力視されている。

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an "xrOS" word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU