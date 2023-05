カプコンは5月30日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)向け対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』について、ストリートファイター6 広報部Twitter(@SF6_PR)でカウントダウンキャンペーンを開催した。開催期間は、2023年6月2日21時まで。

今回のキャンペーンは、発売の3日前から当日にかけて計4回、1日1回投稿されるキャンペーンツイートのいずれかをRTでキャンペーン応募完了。抽選でブランカちゃん人形ぬいぐるみ、連載中の「がんばれジュリちゃん」Tシャツ1枚のセットが10名にプレゼントされる。

キャンペーンツイートを毎日RTすることで、応募口数は最大4口。ゲームを楽しみにしつつ、発売まで毎日、参加してみてはいかがだろうか。

キャンペーン詳細

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230530/sf6_cdcp/

キャンペーン期間

2023年5月30日~6月2日21時まで

参加方法

1.ストリートファイター6 広報部Twitterアカウント(@SF6_PR)をフォロー

2.2023年5月30日~6月2日まで1日1回投稿されるキャンペーンツイートのいずれかをRT

※最大4口応募可能。

賞品

ブランカちゃん人形ぬいぐるみ・「がんばれジュリちゃんTシャツ」1枚 セット:計10名

※絵柄はランダムとなります。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)