カプコンは5月25日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが配信したPlayStation Showcaseにて、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]の新たなモード「ワールドツアー」の世界観がわかるストーリートレーラーを公開した。

本作の発売日は2023年6月2日、価格が通常版のパッケージ版が8789円/ダウンロード版が7990円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

『ストリートファイター6』ストーリートレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=qT1ZrkfFZTE

強さを求める旅で、多くの出会いがあなたを待っている!

ワールドツアーをプレイして、あなたの伝説を作ろう!

「ワールドツアー」以外の新モード「バトルハブ」や、従来のシリーズを継承した「ファイティンググラウンド」もおさらいしよう。

最強を目指して世界を冒険する「ワールドツアー」

ワールドツアーは、自分の分身となるアバターを自由に作成し、「ストリートファイター」の世界を冒険する一人プレイの没入型ストーリーモード。リュウなどのシリーズお馴染みのレジェンドキャラクターは師匠として登場する。

弟子入りして師匠との交流を深めると、彼らの技が使えるようになるだけでなく、師匠との素敵なエピソードが見られるかも? 自分好みのファイターを育成して最強を目指そう。

■「ワールドツアー」の詳細はこちら

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/mode/worldtour.html

全世界のプレイヤーと交流できる「バトルハブ」

バトルハブは、ワールドツアーで作成したアバターを使って世界中のプレイヤーと対戦したり、コミュニケーションを図ることができるモードだ。師匠たちから習得した技を披露してみよう。

また、コミュニティを作成してメンバーとお揃いの服装をデザインしたり、カプコンのアーケードゲームを楽しんだりと、さまざまな機能が備わっている。こちらも存分に楽しもう。

■「バトルハブ」の詳細はこちら

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/mode/battlehub.html

進化を遂げた対戦格闘を楽しめる「ファイティンググラウンド」

ファイティンググラウンドは、「ストリートファイター」シリーズでお馴染みのアーケードモードだけでなく、チームバトルやランクマッチなども遊べるモード。

格闘ゲーム未経験者でもバトルの爽快感を体感できるように、ボタン一つで簡単に必殺技が繰り出せる操作タイプを導入している。複雑なコマンド入力の壁をぶち破り、誰もが熱く楽しいバトルを体験可能だ。

■「ファイティンググラウンド」の詳細はこちら

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/mode/fightingground.html

無料で遊べる体験版も配信中!

従来のシリーズ作品にはない新たな格闘を体験しよう!

■無料体験版はこちら

https://www.streetfighter.com/6/demo/

発売日の各プラットフォームの配信開始時間はこちら!

・PS5/PS4:2023年6月2日0時

・Xbox Series X|S:2023年6月2日0時

・PC(Steam):2023年6月2日1時

※詳細は各ストアにてご確認ください。

予約特典を手に入れるラストチャンスとなるので、お見逃しなく。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)