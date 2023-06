カプコンは6月1日、いよいよ発売を迎える「ストリートファイター」シリーズの最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]で、発売初期からプレイできる18人のキャラクターのコスチューム「Outfit 2」を公開した。

本作の発売日は2023年6月2日、価格はパッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

Outfit 2動画はこちら

過去の「ストリートファイター」シリーズで人気を博したコスチュームが本作で復刻する! シリーズファンにとってお馴染みのキャラクターは再びレジェンダリーな姿に。初参戦のキャラクターたちの「Outfit 2」は、ひと味違った魅力を発信する。

「Outfit 2」は発売日より「ワールドツアー」で一定条件をクリアすると入手できる。また、ゲーム内のショップでファイターコインを使用し、手っ取り早く購入することも可能だ。新たなコスチュームを入手して、キャラクターのバトルだけでなく見た目の変化も存分に楽しもう。

※「Outfit 2」の入手には、オンラインサーバーに接続する必要がございます。

『ストリートファイター6』TVCM 放映中!

ストリートファイター6×「恋しさと せつなさと 心強さと 2023」篠原涼子 with t.komuro テレビCMを関東と関西地域で放映中。新たな「ストリートファイター」で、広がる世界へ旅に出て、世界中のプレイヤーと楽しんでみてはいかがだろうか。

■テレビCM動画はこちら

無料で遊べる体験版も配信中!

発売以降も引き続き体験版を配信することが判明。『ストリートファイター6』に興味を持った人は、まずは無料の体験版からプレイしてみよう。

■無料体験版はこちら

https://www.streetfighter.com/6/demo/

各プラットフォームの配信時間もチェック!

いよいよ今夜0時より、PlayStation StoreとMicrosoft Storeで本作が配信開始。Steam版は1時からとなっているので、それぞれ自分が遊ぼうと思っているプラットフォームで待機していよう。

また、配信開始までに本作を購入すれば予約特典が付く。特典をゲットするラストチャンスなので、お見逃しなく。

■発売日の各プラットフォームの配信開始時間はこちら

・PS5/PS4:2023年6月2日0時

・XSX|S:2023年6月2日0時

・PC(Steam):2023年6月2日1時

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)