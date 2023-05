カプコンは5月26日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]の新たなウェブCMを公開。霊長類最強の呼び声高い、吉田沙保里さんを起用している。

本ウェブCMは、吉田さんが『ストリートファイター6』の世界を思いっきり楽しむ様子や、ストリートファイターシリーズでお馴染みのキャラクター「春麗(ちゅんりー)」姿を見せるなど、普段と異なる一面を見られるものに仕上がっている。

また、吉田沙保里さん専用の特設サイトもオープンしている。今回公開されたウェブCMのほかにもコンテンツが追加されるとのことなので、要チェックだ。

本作の発売日は2023年6月2日、価格は通常版のパッケージ版が8789円/ダウンロード版が7990円となる。

・吉田沙保里さん出演の特設サイト

https://www.streetfighter.com/6/contents/cmgallery/ja-jp/

『ストリートファイター6』霊長類最強・吉田沙保里出演CM

https://www.youtube.com/watch?v=hjoyOyHcIlU

数々の栄誉を勝ち取り「最強」の名を手に入れた時、「勝つことだけが全てじゃない」「楽しんだ人が本当の勝者なんだ…!」と気づいた吉田さん。

「もっと自由に、戦おう!」PlayStation 5のコントローラーを構えた次の瞬間、舞台は『ストリートファイター6』の世界に移り変わる。

吉田さんの分身となるアバターが『ストリートファイター6』の世界を大冒険! 『ストリートファイター6』に登場するキャラクターに出会い、相撲稽古やプロレス、カンフーなどレスリング以外の格闘技にチャレンジする様子が見られる。

また、バトルだけではなく、師匠との修行やダンスにアルバイトなど、まさに楽しみ方も「霊長類最強」! 普段と違う吉田さんの一面をチェックしてみてはいかがだろうか。

また、リュウを始めとした『ストリートファイター6』のキャラクターについて、吉田さんなりの倒し方をレクチャーする映像や、撮影の裏側を捉えたメイキング映像も後日公開予定。そちらも期待しよう。

吉田沙保里(よしださおり)さんプロフィール

三重県津市生まれ。自宅でレスリング道場を開いていた元レスリング選手の父栄勝さん(故人)の指導下で、3歳からレスリングを始める。

2002年世界選手権で初優勝。五輪は初出場の2004年アテネ大会の女子レスリング55キロ級で金メダルを獲得。2008年北京大会でも金メダルを獲得。選手団旗手として臨んだ2012年ロンドン大会で3連覇。さらに同年に13大会連続世界一を記録し、国民栄誉賞を受賞した。最終成績は個人戦206連勝、世界大会16連覇。

2019年1月に現役引退を表明し、現在はメディア出演やトークイベントなどで自身の経験を伝えている。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)