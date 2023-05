カプコンは、まもなく発売される『ストリートファイター6』のPC向けのベンチマークツールを公式サイトにて配信。ダウンロードは無料でできるので、本作をPCで遊ぼうと考えている人は、事前に試してみてはいかがだろうか。

■公式サイト内ベンチマークページ

https://www.streetfighter.com/6/benchmark/ja-jp/

ベンチマークの評価と動作環境は以下の通りだ。

■評価

スコア 結果コメント 91~100 快適にプレイできます 71~90 問題無くプレイできます 51~70 設定変更を推奨します 31~50 設定変更が必要です 0~30 動作困難です

■動作環境

必要動作環境 推奨動作環境 OS Windows 10(64-BIT 必須) Windows 10(64-BIT 必須) CPU Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7 8700

AMD Ryzen 5 3600 メモリー 8GB 16GB VRAM 4GB以上 6GB以上 ビデオカード GTX1060

Radeon RX 580 RTX2070

Radeon RX 5700XT DirectX Version 12 Version 12 ストレージ 25GB 25GB 追記事項 ・負荷の大きい場面ではフレーム レートが低下する場合があります。

・開発中のため、記載スペックは変更となる可能性があります。 ・負荷の大きい場面ではフレーム レートが低下する場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)