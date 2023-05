NEOWIZは5月26日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Passで発売予定の『Lies of P』において、『Lies of P』開発統括プロデューサーのチェ・ジウォン氏が語る『Lies of P』の開発秘話を収録した「Lies of P MAKING FILM」と、声優陣を紹介する「Lies of P BIHIND THE SCENES」の動画2本を公開した。

※動画は英語字幕となります。

また、あわせて日本国内限定の“『Lies of P』公認インフルエンサーオーディション”で選ばれた公認インフルエンサーの第2陣となる5名を選出し、発表している。本作の発売時期は、2023年8月予定だ。

・Lies of P - Developer Behind The Scenes Trailer

https://youtu.be/cQp1UD9Uqzw

・Lies of P - Allegra Marland Interview Trailer

https://youtu.be/LHdt3Mi7N2o

『Lies of P』開発秘話をまとめた動画「Lies of P - Developer Behind The Scenes Trailer“MAKING FILM”」と本作の声優陣を紹介する動画「Lies of P - Allegra Marland Interview Trailer“BIHIND THE SCENES”」を本日公開。

「Lies of P - Developer Behind The Scenes Trailer“MAKING FILM”」では、『Lies of P』開発統括プロデューサーのチェ・ジウォン氏が『Lies of P』に込めた開発者としての熱い想いや、世界観をより深く楽しむための工夫、演出へのこだわりなどをインタビュー形式でお届け。

本作品のアートワークの細部に渡る作り込みなど、まさに職人のような熱意を感じられる内容となっているので、視聴してみてはいかがだろうか。

いっぽう「Lies of P - Allegra Marland Interview Trailer“BIHIND THE SCENES”」では、『Lies of P』の奇妙かつ残酷で美しい世界観で展開するストーリーに登場する人物たちの声を演じた声優陣を紹介。まさに舞台裏のシーンを垣間見られる動画となっているので、あわせて視聴しよう。

公認インフルエンサーオーディション結果発表!今注目『Lies of P』を配信するのはこちらの5名

“『Lies of P』公認インフルエンサーオーディション”で『Lies of P』公認インフルエンサーに任命予定の10名のうち、第2陣として選出された5名を紹介。

■岩佐 夏芽さん

・Twitter

https://twitter.com/iwasa_natsume

・YouTube

http://youtube.com/@natsume_pizza

■ルメル。さん

・Twitter

https://twitter.com/Ice_kage

・YouTube

http://youtube.com/@Lume_Lume

■ジェーキーローグライクさん

・Twitter

https://twitter.com/CheeseBeefJerky

・YouTube

https://www.youtube.com/@RoguelikeLife

■うきょち@Ukyochi_JPさん

・Twitter

https://twitter.com/Ukyochi_JP

・YouTube

https://www.youtube.com/c/Ukyochi

■イカレタコ助(情報局)さん

・Twitter

https://twitter.com/ikaretakosuke

・YouTube

https://www.youtube.com/@ikaretakosuke

『Lies of P』の最新情報やプレイ動画など、興味を持った場合は主要ゲームメディアとともに、各インフルエンサーの発信にも注目しよう。

なお、本日公認インフルエンサーの「岩佐夏芽さん」による『Lies of P』のG-Star出展バージョンデモのプレイ動画の公開を予定。「岩佐夏芽なつめってぃチャンネル」(http://youtube.com/@natsume_pizza)に注目だ。

『Lies of P』をPCでプレイを検討中のユーザーはSteamストアのウィッシュリスト登録を!

現在、『Lies of P』はSteamをはじめ、PS4、PS5、Xbox series S|X、Xbox GamePassで販売を予定している。PCでのプレイを検討しているユーザーは、最新情報などがプッシュ通知で来るSteam「ウィッシュリスト」への登録をしておくのオススメだ。

『Lies of P』SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

発売日:2023年8月予定

価格:未定

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.