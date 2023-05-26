NEOWIZは5月26日、PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Passで発売予定の『Lies of P』において、『Lies of P』開発統括プロデューサーのチェ・ジウォン氏が語る『Lies of P』の開発秘話を収録した「Lies of P MAKING FILM」と、声優陣を紹介する「Lies of P BIHIND THE SCENES」の動画2本を公開した。
※動画は英語字幕となります。
また、あわせて日本国内限定の“『Lies of P』公認インフルエンサーオーディション”で選ばれた公認インフルエンサーの第2陣となる5名を選出し、発表している。本作の発売時期は、2023年8月予定だ。
・Lies of P - Developer Behind The Scenes Trailer
https://youtu.be/cQp1UD9Uqzw
・Lies of P - Allegra Marland Interview Trailer
https://youtu.be/LHdt3Mi7N2o
開発統括プロデューサーが語る『Lies of P』開発秘話と物語を盛り上げる声優陣を紹介する動画2本
『Lies of P』開発秘話をまとめた動画「Lies of P - Developer Behind The Scenes Trailer“MAKING FILM”」と本作の声優陣を紹介する動画「Lies of P - Allegra Marland Interview Trailer“BIHIND THE SCENES”」を本日公開。
「Lies of P - Developer Behind The Scenes Trailer“MAKING FILM”」では、『Lies of P』開発統括プロデューサーのチェ・ジウォン氏が『Lies of P』に込めた開発者としての熱い想いや、世界観をより深く楽しむための工夫、演出へのこだわりなどをインタビュー形式でお届け。
本作品のアートワークの細部に渡る作り込みなど、まさに職人のような熱意を感じられる内容となっているので、視聴してみてはいかがだろうか。
いっぽう「Lies of P - Allegra Marland Interview Trailer“BIHIND THE SCENES”」では、『Lies of P』の奇妙かつ残酷で美しい世界観で展開するストーリーに登場する人物たちの声を演じた声優陣を紹介。まさに舞台裏のシーンを垣間見られる動画となっているので、あわせて視聴しよう。
公認インフルエンサーオーディション結果発表！今注目『Lies of P』を配信するのはこちらの5名
“『Lies of P』公認インフルエンサーオーディション”で『Lies of P』公認インフルエンサーに任命予定の10名のうち、第2陣として選出された5名を紹介。
■岩佐 夏芽さん
https://twitter.com/iwasa_natsume
・YouTube
http://youtube.com/@natsume_pizza
■ルメル。さん
https://twitter.com/Ice_kage
・YouTube
http://youtube.com/@Lume_Lume
■ジェーキーローグライクさん
https://twitter.com/CheeseBeefJerky
・YouTube
https://www.youtube.com/@RoguelikeLife
■うきょち@Ukyochi_JPさん
https://twitter.com/Ukyochi_JP
・YouTube
https://www.youtube.com/c/Ukyochi
■イカレタコ助(情報局)さん
https://twitter.com/ikaretakosuke
・YouTube
https://www.youtube.com/@ikaretakosuke
『Lies of P』の最新情報やプレイ動画など、興味を持った場合は主要ゲームメディアとともに、各インフルエンサーの発信にも注目しよう。
なお、本日公認インフルエンサーの「岩佐夏芽さん」による『Lies of P』のG-Star出展バージョンデモのプレイ動画の公開を予定。「岩佐夏芽なつめってぃチャンネル」（http://youtube.com/@natsume_pizza）に注目だ。
『Lies of P』をPCでプレイを検討中のユーザーはSteamストアのウィッシュリスト登録を！
現在、『Lies of P』はSteamをはじめ、PS4、PS5、Xbox series S|X、Xbox GamePassで販売を予定している。PCでのプレイを検討しているユーザーは、最新情報などがプッシュ通知で来るSteam「ウィッシュリスト」への登録をしておくのオススメだ。
『Lies of P』SteamストアURL
https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/
【ゲーム情報】
タイトル：Lies of P
ジャンル：アクションRPG
販売：NEOWIZ
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass
発売日：2023年8月予定
価格：未定
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