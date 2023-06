NEOWIZは6月9日、ソウルライクアクションRPG『Lies of P』の体験版を、全世界に向けてPC(Steam)/PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)/Xbox Series X|S(XSX|S)/Xbox Oneと対応プラットフォームすべてで配信開始した。体験版には遊べる期間が決まっており、期間は2023年6月27日までだ。

あわせて正式リリース日も発表された。発売日は、2023年9月19日予定。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版ともに8360円/パッケージ版のコレクターズエディションが1万4300円/ダウンロード専売のデラックスエディションが9680円となる。本日から予約受付もスタートしているので、お見逃しなく。

さらに、体験版配布と正式リリース日発表を記念し、日本国内限定で“『Lies of P』Steamウィッシュリスト登録キャンペーン”を開始している。

「Lies of P - 発売日発表トレーラー」

ASCII.JPでは、本日、本作の体験版の先行プレイ記事を公開した。こちらもあわせてチェックしてほしい。

・「Lies of P」体験版を先行プレイ! ボスが強すぎて絶望、倒してうれしすぎて絶叫!

https://ascii.jp/elem/000/004/140/4140282/

『Lies of P』体験版を全対応プラットフォームに向けて配信開始!

本日2023年6月9日より、『Lies of P』の“最新体験版デモデータ”を全世界同時で、Steamをはじめ、PS5/PS4/XSX|Sの全対応プラットフォーム配布を開始した。各プラットフォームのストアからダウンロードが可能となっている。

最新体験版では、『Lies of P』で楽しめる全内容のうち、ストーリーの導入部分やバトルパートの遊び方を体験できるチュートリアルを中心とした「Chapter1」と「Chapter2」の2つを収録し、2023年6月27日までプレイできる。

主な機能の実装とセーブ機能もフォローしているので、ぜひ体験し、『Lies of P』の楽しさに触れてみよう。

『Lies of P』デモ紹介ページ

https://www.liesofp.com/ja-jp/demo/

『Lies of P』の発売日も決定!

『Lies of P』の発売日も決定。発売日は2023年9月19日となる。当初、8月と発表していたが、『Lies of P』の開発陣一同、さらなるクオリティアップを目指し、より上質なゲーム体験を提供したいという考えから、今回の決定になったという。

予約受付は本日2023年6月9日より開始! 価格や特別仕様の製品も発表!!

この発表を受け、本日よりSteamやPlayStationStore/XboxGame Store/ゲームの取り扱い店舗にて予約受付や予約販売を開始している。デジタル版/パッケージ版のそれぞれに、通常版と限定版が用意されている。

▽デジタル版 製品ラインナップ

【Lies of P スタンダードエディション】

対応プラットフォーム:PC(Steam)/PS5/PS4/XSX|S/Xbox One

配信日:2023年9月19日予定

価格:8360円

【Lies of P デラックスエディション】

対応プラットフォーム:PC(Steam)/PS5/PS4/XSX|S/Xbox One

配信日:2023年9月16日予定

価格:9680円

内容品:

・72時間事前アクセス権※

・限定版DLC:「偉大なるベニーニの服セット、祭りの準備をする者が身につける仮面」

・スチールブック

・オリジナルサウンドトラック

※事前購入者のみの特典となります。

▽パッケージ版 製品ラインナップ

【Lies of P(通常版)】

対応プラットフォーム:PS5/PS4

発売日:2023年9月19日予定

価格:8360円

初回特典:ゲーム内で使用できる衣装DLC「お茶目な操り人形の服セット」が付属。

※パッケージ版の特典は数に限りがございます。

※本特典は後日販売される予定はございません。

【Lies of P コレクターズエディション】

対応プラットフォーム:PS5/PS4

発売日:2023年9月16日予定

※限定版は3日前の発売となる。

内容品:

・ソフト(PS5またはPS4のパッケージ通常版が同梱)

・限定版DLC:「偉大なるベニーニの服セット、祭りの準備をする者が身につける仮面」

・スチールブック

・オリジナルサウンドトラック

・特製ピンバッチ2種

・アクリルキーリング

・限定BOX

価格:1万4300円

限定版DLC:ゲーム内で使用できる衣装DLC「偉大なるベニーニの服セット、祭りの準備をする者が身につける仮面」が付属。

▽無償アップグレードについて

PS4パッケージ版を購入した人は、追加費用無くPS5版ダウンロード版へのアップグレードが可能(PlayStation 5版のゲーム起動にPlayStation 4パッケージ版のゲームディスクが必要)。PlayStation 5のディスクドライブがないデジタル・エディションにおいてはアップグレード不可となる。

『Lies of P』をウィッシュリストに登録しよう! 目標到達で限定ノベルティプレゼント企画が始動!

“『Lies of P』Steamウィッシュリスト登録キャンペーン”(以下、本キャンペーン)は、日本国内限定で実施するキャンペーンとなっている。

「ウィッシュリスト」とは、Steamで提供されている機能の一つで、「ウィッシュリスト」に好きなゲームや興味のあるゲームを登録しておくと最新情報などがプッシュ通知で来るという機能。

本キャンペーンでは、「ウィッシュリスト」に登録された件数に応じて日本国内限定の公式ノベルティ制作とプレゼント企画が始動するというものになっている。

気になる目標値と都度始動するノベルティ制作プレゼントキャンペーンを一部紹介

本キャンペーンではウィッシュリスト登録者数目標を達成するごとに、以下のノベルティ制作とプレゼントキャンペーンを展開。本日2023年6月9日時点で、『Lies of P』日本国内Steamユーザーからのウィッシュリスト登録者数は1万3000人を記録している。

この機会に下記のSteamストアURLから、『Lies of P』をウィッシュリストに登録してみてはいかがだろうか。

『Lies of P』SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

『Lies of P』公式Twitter

https://twitter.com/Liesofp

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

発売日:2023年9月19日予定

※限定版(デラックスエディション/コレクターズエディション)は3日前の9月16日発売予定

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

