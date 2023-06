NEOWIZは6月6日、来たる2023年6月8日12時(現地時間。日本では6月9日5時)に北米で行なわれるゲームイベント「Summer Game Fest」に、公式パートナーとして参加すると発表。

また、あわせて日本国内限定の“『Lies of P』公認インフルエンサーオーディション”で選ばれた公認インフルエンサーの第3陣となる2名を選出し、発表している。『Lies of P』の発売時期は、2023年8月予定だ。

Summer Game Fest 2023公式ライブストリーム(英語)

オフラインとオンラインで実施される「Summer Game Fest」公式パートナーとしてNEOWIZが参加!

『Lies of P』を開発しているNEOWIZは2023年6月8日12時(現地時間。日本では6月9日5時)に開催されるゲームイベント「Summer Game Fest」に公式パートナーとして参加する。

このイベントには『Lies of P』の出展も予定されているので、当日は「Summer Game Fest」に注目しよう。

・Summer Game Fest公式サイト(英語)

https://www.summergamefest.com/

・『Lies of P』 -「Summer Game Fest」に関するツイート

https://twitter.com/Liesofp/status/1661054382639837185

公認インフルエンサーオーディション 第3陣結果発表!

“『Lies of P』公認インフルエンサーオーディション”で見事第3陣として『Lies of P』公認インフルエンサーに任命となった2名を紹介。

玉餅かずよさん

・Twitter

https://twitter.com/tamamochikazuyo

・Twitch

https://www.twitch.tv/tamamochi_kazuyo

おーでしさん

・Twitter

https://twitter.com/odesi_game

・YouTube

http://youtube.com/@odesigame

本オーディションで選出された上記のインフルエンサーには“『Lies of P』公認インフルエンサー”の称号とともに、今後の『Lies of P』ゲームプレイ機会の提供をはじめとした『Lies of P』の情報発信をいち早く発信できる特典が授与されている。

『Lies of P』の最新情報やプレイ動画など、興味を持った場合は主要ゲームメディアとともに、各インフルエンサーの発信にも注目しよう。

なお、公認インフルエンサーの「岩佐夏芽さん」「宙星ぱるさん」による『Lies of P』G-STARデモバージョンのプレイ動画が公開中。また、「ルメル。さん」「ジェーキー ローグライクさん」も近日プレイ動画を公開予定となるので、あわせてチェックしてほしい。

・公認インフルエンサーによる公開済みのG-Starデモバージョン体験動画

・岩佐夏芽さん

https://youtu.be/-FLxddOuZKs

・宙星ぱるさん

https://www.twitch.tv/videos/1833827584

・近日公開の公認インフルエンサー 動画チャンネルURL

・ルメル。さん

http://youtube.com/@Lume_Lume

・ジェーキー ローグライクさん

https://www.youtube.com/@RoguelikeLife

『Lies of P』をPCでプレイを検討中のユーザーはSteamストアのウィッシュリスト登録を!

現在、『Lies of P』はSteamをはじめ、PS4、PS5、Xbox series S|X、Xbox GamePassで販売を予定している。PCでのプレイを検討しているユーザーは、最新情報などがプッシュ通知で来るSteam「ウィッシュリスト」への登録をしておくのオススメだ。

『Lies of P』SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

発売日:2023年8月予定

価格:未定

© NEOWIZ All rights reserved.