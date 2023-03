NEOWIZは3月20日、 現在開発を進めている『Lies of P』[PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass]を、本日から始まる世界的なゲーム開発者向けカンファレンス「GDC(Game Developers Conference)2023」に出展し、 デモバージョンの試演を実施すると発表。本作は2023年8月予定、価格などは未定だ。

・『Lies of P』ゲーム環境最適化の具現に協力……さまざまなハードウェア仕様に対応する

「GDC 2023」は全世界最大規模のゲーム開発者向けのカンファレンスイベント。アメリカ合衆国サンフランシスコモスコンセンターで2023年3月20日(現地時刻)から24日までの5日間、開催している。

NEOWIZは今回のGDCで、マイクロソフトおよびEpic Gamesブースを通じて、GDCに訪れる世界中のゲーム開発者とコミュニケーションを行なうという。

・ユーザーに完璧なゲーム体験を提供するための努力の一環

まず、現地時刻基準2023年3月21日に終日行なわれるマイクロソフトの「Xbox Media Event」で『Lies of P』を体験できる空間を設け、ゲームのデモ版体験をサポート。 続いて22日から24日まで開かれるEpic Gamesブースでもゲームのデモ版を提供し、Unreal Engine特有のリアルなグラフィックと華やかな戦闘シーンなどを披露し、来場者と積極的にコミュニケーションを行なう予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

発売日:2023年8月予定

価格:未定

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.