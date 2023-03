NEOWIZは3月17日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Passで発売予定の『Lies of P』において、日本国内限定の“『Lies of P』公認インフルエンサーオーディション”を実施すると発表。本作の発売時期は、2023年8月予定だ。

ソウルライクアクションRPG『Lies of P』をやり込み配信できる特典を授与!

“『Lies of P』公認インフルエンサーオーディション”では、日本国内限定でYouTubeやTwitter、TikTok、Twitchなどの各種SNSで活躍しているインフルエンサーを対象に、自薦・他薦で『Lies of P』公認インフルエンサーにふさわしい人を募集する。

本オーディションにて見事選出されたインフルエンサーには、“『Lies of P』公認インフルエンサー”の称号とともに、今後の『Lies of P』ゲームプレイ機会の提供をはじめとした『Lies of P』の情報発信をいち早く発信できる特典が授与される。

●エントリー方法

1)『Lies of P』公式Twitter(@Liesofp)をフォローする

2)下記のURL、ハッシュタグをつけてツイートする

・自分または配信して欲しいストリーマーのURL

・ハッシュタグ「#LiesofP日本ストリーマー募集」

※自薦・他薦は問いません。

●公認インフルエンサーの認定基準

・各種SNSのいずれかでフォロワーが1000人以上の人

・ゲーム系実況配信や、プレイ動画配信経験など、ゲームをテーマにした情報発信経験がある人

・どんなゲームでも楽しめる人

・『Lies of P』をいち早く触れたい人

●応募・投票期間

2023年3月17日~3月31日23時59分59秒まで

●結果発表について

期間中に投稿された各種ハッシュタグを集計し、上位10名に『Lies of P』公認インフルエンサーオーディション事務局より連絡が届く。

今注目のソウルライクアクションRPG『Lies of P』を日本国内で体験できる!

日本のゲームファンがいち早く『Lies of P』に触れられる機会を、2023年3月25日に行なわれる「ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~」で用意。

『Lies of P』のほかにも、多くの出展タイトルやステージ配信イベントが盛りだくさんとなっているので、2023年3月25日はベルサール秋葉原を訪れてみてはいかがだろうか。

「ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~」特設サイト

https://happinet-gamefes.com/

『Lies of P』をPCでプレイを検討中のユーザーはSteamストアのウィッシュリスト登録を!

現在、『Lies of P』はSteamをはじめ、PS4、PS5、Xbox series S|X、Xbox GamePassで販売を予定している。PCでのプレイを検討しているユーザーは、最新情報などがプッシュ通知で来るSteam「ウィッシュリスト」への登録をしておくのオススメだ。

『Lies of P』SteamストアURL

https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:アクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass

発売日:2023年8月予定

価格:未定

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.