カプコンは5月22日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]について、セブン−イレブン限定開催のキャンペーンをスタートした。キャンペーンの応募期間は、2023年6月12日まで ※ 。

※購入期限は6月11日までなので注意

本キャンペーンでは、セブン−イレブンでPlayStation Storeカードの購入または、スマホプリペイドでSteam版『ストリートファイター6』ダウンロードコードを購入すると、対象製品それぞれのキャンペーンに参加することが可能だ。

ゲームの発売日は2023年6月2日、通常版のパッケージ版の価格は8789円/ダウンロード版は7990円となる。ほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

PlayStation Storeカード×『ストリートファイター6』キャンペーン

キャンペーン期間中にセブン−イレブンにて「PlayStation Storeカード」を購入してキャンペーンに応募すると、2023年6月2日発売の『ストリートファイター6』コラボデザインの『STREET FIGHTER6 ファイティングスティックα』が、抽選で7名に当たる。

【キャンペーン概要】

・応募者プレゼント:STREET FIGHTER6 ファイティングスティックα

・当選人数:7名

・対象店舗:全国のセブン−イレブン(一部お取り扱いのない店舗がございます。)

・対象製品:PlayStation Storeカード (1万円券or1万5000円券)※

・キャンペーン応募期間:2023年5月22日~6月11日まで

・キャンペーン応募締切日:2023年6月12日まで

・キャンペーン特設サイト(応募方法など、詳細はこちら):http://vdpro.jp/sej.pss.st6.pop/

※PlayStation Storeカード1万円券で1口応募が可能、1万5000円券で2口応募が可能となります。

※セブン−イレブン以外の店舗で購入した対象券種はキャンペーン対象外です。

スマホプリペイド×『ストリートファイター6』キャンペーン

クレジットカードや電子マネーを持っていなくても、近くのセブン−イレブンで手軽に購入できるサービス「スマホプリペイド」で、Steam版『ストリートファイター6』ダウンロードコードを購入し、キャンペーンに応募すると、「INZONEゲーミングヘッドセット ストリートファイター6コラボモデル」が抽選で7名にプレゼント!

【キャンペーン概要】

・応募者プレゼント:「INZONEゲーミングヘッドセット ストリートファイター6コラボモデル」

・当選人数:7名(INZONE H9モデル 3名/INZONE H7モデル 4名)

・対象店舗:全国のセブン−イレブン

・対象製品:スマホプリペイドSteam版『ストリートファイター6』ダウンロードコード(7990円)

・キャンペーン応募期間:2023年5月22日~6月11日まで

・キャンペーン応募締切日:2023年6月12日まで

・キャンペーン特設サイト(応募方法など、詳細はこちら):http://www.cp.komodo.jp/streetfighter6

【各キャンペーンの注意事項(問いあわせ先)】

キャンペーンに関する問いあわせなどは、各キャンペーンの“特設サイト内にある問いあわせフォーム”より、それぞれの事務局へ連絡のこと。

PC(Steam)版『ストリートファイター6』ダウンロードカードが、対象の家電量販店にて2023年5月29日より販売開始!

【販売開始日】

2023年5月29日より順次

【希望小売価格】

7990円

【有効期限】

引換コード、Steamキーともに購入後150日以内に必ず利用のこと。

※ダウンロードカードに記載されている引換コードを以下のコード引換サイトに入力することで、『ストリートファイター6』のSteamキーが入手できます。Steamキーを入手後、Steamクライアントに入力し、有効化してください。

コード引換サイト

https://redeem.komodo.jp/capcom

※本ダウンロードカードに掲載されているQRコードからもアクセスが可能です。

PC(Steam)版『ストリートファイター6』ダウンロードカード取り扱い店舗

【エディオン】

POSAカード取り扱い店舗での販売となる(一部店舗を除く)。店舗情報はホームページを参照してほしい。

https://search.edion.co.jp/e_store/

【Joshin】

TVゲーム取り扱い店舗での販売となる(宮城県/山形県/岡山県を除く)。店舗情報はホームページを参照のこと。

https://shop.joshin.co.jp/shops/

【ソフマップ】

一部店舗のみでの取り扱いとなる(詳しくは各販売店まで問いあわせのこと)。

https://www.sofmap.com/tenpo/

【ビックカメラ】

一部店舗のみでの取り扱いとなる(詳しくは各販売店まで問いあわせのこと)。

https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/index.jsp

【ヨドバシカメラ】

一部を除き、ヨドバシカメラの店舗で販売(ヨドバシ.com/石井スポーツ/アートスポーツ/アウトレットを除く)。 店舗情報はホームページを参照してほしい。

https://www.yodobashi.com/ec/store/list/

※取り扱いチェーンの中には、本商品を取り扱っていない店舗もあります。

※店舗によって入荷状況が異なります。取り扱い状況は各店舗にお問い合わせください。

Steamキーに関するご注意

※ゲームの有効化およびゲームプレイには、インターネット接続とSteamアカウントの登録が必須です。

※Steamキーをご利用いただくには、ブロードバンドインターネット環境が必要です(インターネットサービスプロバイダによって通信料が別途発生する可能性があります)。

※Steamキーは一度しか利用できませんのでご注意ください。

※Steamキーをご利用になる前に、必ずご利用になるアカウントにお間違いがないかご確認ください。一度有効化されたコンテンツは他アカウントへの移行ができません。

※Steamキーは返品・換金・再発行はできません。紛失、盗難、破損または漏洩などについて、カプコンでは、再発行対応、サポートなどの責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本SteamキーはValve社の返品・返金対応の対象外です。

※本商品は、Steam利用規約(SSA)に対するお客様の同意を前提条件として提供されています。この商品を有効化するには、インターネットでSteamアカウントに登録し、SSAに同意する必要があります。購入する前に、以下の「Steam 利用規約」ページにアクセスして、SSAをご確認ください。

●Steam利用規約

https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/japanese/

●Steamの利用方法やSteamキーの入力手順は以下のサイトを確認。

https://www.capcom-games.com/ja-jp/steamkey/

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)