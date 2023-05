カプコンは5月23日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]について、「野田クリスタルが行く!ストリートファイター6ワールドツアー」の完結となる第4回の映像を配信した。

本作の発売日は2023年6月2日、価格はパッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

映像の第3回では、野田クリスタルさんがあのレジェンドファイターに弟子入りを。最終回となる第4回では、ワールドツアーで培った経験を活かして、『ストリートファイター6』の中山ディレクターとガチバトルを実施している。

いよいよ発売が迫った『ストリートファイター6』の魅力を、本映像でチェックしてみてはいかがだろうか。

野田クリスタルが行く!ストリートファイター6ワールドツアー 特設サイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230330/sf6_nodacry/

▼第3回動画はこちらから

▼第4回動画はこちらから

「強さとは?」の答えを探し、世界を旅した野田クリスタルさんが得た答えとは?

おすすめ『ストリートファイター6』ファイター&操作タイプ診断がスタート!

簡単な設問に答えて、キミの『スト6』おすすめファイターを診断しよう。格闘ゲーム初心者はもちろん、中級者、そしてどのファイターを使うか決めている上級者も新たな出会いがあるかもしれいない。

診断結果はSNSでシェアできるので、ぜひともチェックしてみよう。

おすすめ『ストリートファイター6』ファイター&操作タイプ診断特設ページ

https://www.streetfighter.com/6/contents/characterquiz/ja-jp/

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)