カプコンは4月21日、ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H9」「INZONE H7」にてストリートファイター6とコラボした2モデルを発表。予約受付をカプコン公式通販サイト「イーカプコン」にて開始した。



INZONE H9/INZONE H7は、360 Spatial Sound for Gaming(ゲーム向けに最適化した「360立体音響」技術)を搭載し、ゲーム本来のマルチチャンネルサウンドを活かした高い臨場感を再現。また、負担の少ない快適なヘッドクッションとイヤーパッドで、長時間のゲームプレイでもストレスなく装着できます。



SF6コラボモデルでは、本体のヘッドホン部分にストリートファイターの人気キャラクターである「リュウ」と「春麗(チュンリー)」を左右にそれぞれ刻印。本体カラーはホワイトとなる。

INZONE H9 ストリートファイター6モデルは3万8500円、INZONE H7 ストリートファイター6モデルは2万2000円。完全受注生産で販売する。また、商品を購入するとリュウと春麗が描かれているポストカードをそれぞれ1枚ずつプレゼント。

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.