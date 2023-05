G・O・Pは5月24日、同社が運営する“すべての人に捧げるオンラインRPG”『LOST ARK』(以下、ロストアーク)にて、2023年5月のアップデートを実施。

本アップデートでは、2023年4月に実装された新大陸「エルガシア」のワールドクエストの後日譚となる「エルガシア アフターストーリー」の追加や、新規収集コンテンツとなる「記憶のオルゴール」が実装された。

そのほかにも、既存の「ボスラッシュ」および「キューブ」が統合された「エブニキューブ」の追加をはじめとした多岐にわたる仕様変更/追加/改善事項の実装が行なわれている。アップデートの詳細は、パッチノートを確認してほしい。

<パッチノート>

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/6644

コインを集めてモコポンをプレイ!

「まわしてGET!モコポンイベントミニ」開催!

期間中ゲーム内で条件を達成すると1日最大3枚のコインがもらえる。コインを使ってプレイできる「モコポン」からはさまざまなアイテムが獲得できるほか、期間中に「モコポン」をプレイした累計回数に応じてさらなる報酬も獲得可能。

【開催期間】

2023年5月24日定期メンテナンス後~6月22日8時59分まで

イベントの参加方法や累計報酬、開催期間の詳細などについては告知ページを確認してほしい。

<まわしてGET! モコポンイベントミニ 告知ページ>

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/6857

期間限定アバター「NERIA'S DRESS ROOM」シリーズに

“春”を感じさせる新たな装いが登場!

期間限定アバター「NERIA'S DRESS ROOM」シリーズに、スプリングコートをテーマにしたアバターが登場。ロストアークショップの「ドレスルーム」で気になる衣装を好きなだけ試着できる。自分のキャラクターにぴったりのコーディネートを試してみよう。

そのほかにも、遠征隊領地を彩るさまざまな新規設置物や各種お得なパッケージも登場しているのでお見逃しなく。

【開催期間】

2023年5月24日定期メンテナンス終了後 ~ 6月21日定期メンテナンス時まで

<2023年5月24日新便利アイテム追加のお知らせ 告知ページ>

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/6866

【ゲーム情報】

タイトル:LOST ARK(ロストアーク)

ジャンル:オンラインRPG

配信:G・O・P

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2020年9月23日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2023 Smilegate RPG, Inc. All Rights Reserved. Published by © GOP Co., Ltd.