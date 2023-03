G・O・Pは3月3日、同社が運営する“すべての人に捧げるオンラインRPG”『LOST ARK』(以下、ロストアーク)にて、2023年4月から6月までの最新ロードマップの公開や3月のアップデートで実装されるコンテンツ情報などを紹介する公式生放送番組「Pmangのゲムづめ!#117」を配信すると発表。配信日時は、2023年3月7日21時より。

2023年3月7日21時配信「Pmangのゲムづめ!#117」生放送

【ゲーム情報】

タイトル:LOST ARK(ロストアーク)

ジャンル:オンラインRPG

配信:ゲームオン

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2020年9月23日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2023 Smilegate RPG, Inc. All Rights Reserved. Published by © GOP Co., Ltd.