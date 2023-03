G・O・Pは3月8日、同社が運営する“すべての人に捧げるオンラインRPG”『LOST ARK』(以下、ロストアーク)にて、2023年6月までのロードマップページを公開した。また、2023年3月のアップデートおよび「ザ・ウィッチャー」とのコラボレーションを2023年3月22日に実施することを発表。

さらにアップデートおよびコラボレーションに先駆けたTwitterくじキャンペーンも開催している。

公開された「アップデートロードマップ2023 2Q」では、2023年4月から6月に実装を予定しているコンテンツの内容の一部を先行公開。4月には新大陸「エルガシア」が実装され、それにともない、新アビスダンジョン「カヤンゲル」、新フィールドボス「イスラフェール」が実装される予定だ。

5月にはエルガシアのアフターストーリーと新規収集ポイント「記憶のオルゴール」の実装、6月にはおなじみの「マハラカフェスティバル」開催と便利機能のアップデートを予定している。ロードマップページでは、それぞれのイメージビジュアルを公開しているので要チェックだ。

<2023年4~6月アップデートロードマップページ>

https://info.pmang.jp/lostark/update/2023_roadmap/#april

2023年3月のアップデートは2023年3月22日に実施!

「ザ・ウィッチャー」とのコラボレーションも

2023年3月22日実施のアップデートでは、「天道の塔」の26~50階が開放される。また、4月に実装予定の新大陸「エルガシア」に向けたエルガシア前兆クエストが実装されるほか、昨年より告知していた「ザ・ウィッチャー」とのコラボレーションを開始する。

アップデートおよびコラボレーションの詳しい内容については後日発表されるので、お楽しみに。

アップデート&「ザ・ウィッチャー」コラボ直前!Twitterくじキャンペーン

2023年3月22日のアップデートと「ザ・ウィッチャー」とのコラボレーション実施に先駆けて、3月8日より10日間にわたるTwitterくじキャンペーンを開催している。期間中、『ロストアーク』公式Twitter(@Official_LAJP)から毎日ツイートされる対象のツイートをリツイートすることで参加が可能で、リツイート時に抽選結果がわかるキャンペーンとなっている。

みごと「あたり」が出ると、ギフトカード1000円分を必ずもらうことが可能だ。キャンペーン注意事項などの詳細は告知ページを確認してほしい。開催期間は、2023年3月17日23時59分まで。

【プレゼント内容】

ギフトカード1000円分×毎日3名 (期間中合計30名)

<アップデート&「ザ・ウィッチャー」コラボ直前Twitterくじキャンペーン 告知ページ>

https://pages.pmang.jp/lostark/posts/6452

【ゲーム情報】

タイトル:LOST ARK(ロストアーク)

ジャンル:オンラインRPG

配信:G・O・P

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2020年9月23日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2023 Smilegate RPG, Inc. All Rights Reserved. Published by © GOP Co., Ltd.

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.