カプコンは5月11日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]について、「野田クリスタルが行く!ストリートファイター6ワールドツアー」の第2回を公開した。

本映像では、現在配信中の体験版でも遊べるワールドツアーの少し先を、野田クリスタルさんが先行プレイしている。

本作の発売日は2023年6月2日、価格はパッケージ通常版が8789円、ダウンロード通常版が7990円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

野田クリスタルが行く!ストリートファイター6ワールドツアー 特設サイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230330/sf6_nodacry/

第2回動画はこちらから

URL:https://www.youtube.com/watch?v=ttuxuZTCN_4

引き続き大興奮の野田クリスタルさんのプレイに注目しよう。

「野田クリスタルが行く!ストリートファイター6ワールドツアー」は全4回で配信。残る第3回、第4回の公開は5月中旬を予定しているのでお楽しみに。

『ストリートファイター6』キャラクター紹介動画 特設サイト

さらに発売日にプレイ可能な18キャラクターの紹介動画をまとめて紹介。本作から新たに参戦するファイターや、お気に入りのレジェンドファイターをチェックしよう。

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230511/sf6_video/

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2023年6月2日

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)