ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は5月19日、PlayStation 4用ソフト『Ghost of Tsushima』およびPlayStation 5/PlayStation 4用ソフト『Ghost of Tsushima Director's Cut』の日本国内での累計実売本数が100万本を達成したと発表。

『Ghost of Tsushima Director's Cut』ローンチトレーラー

『Ghost of Tsushima』は、文永(十三世紀後半)、元寇に襲われた対馬を舞台にしたオープンワールド時代劇アクションアドベンチャー。

主人公、境井仁(さかいじん)が、故郷を守るため、侍の道に反した戦い方に手を染めることを決意し、冥府から蘇った者「冥人(くろうど)」として活躍していく様を描いている。

驚異的なビジュアルで描写される美しい中世日本の姿と、時代劇を研究して生み出された剣戟アクションの完成度が高く評価され、世界中で大ヒットを記録したタイトルだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Ghost of Tsushima Director’s Cut(ゴースト・オブ・ツシマ ディレクターズ・カット)

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2021年8月20日)

価格:

PlayStation 5:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

PlaySration 4:7590円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上のみ対象)

1100円でPS4用パッケージ版/ダウンロード版『Ghost of Tsushima Director’s Cut』から、PS5用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

2200円でPS4用パッケージ版/ダウンロード版『Ghost of Tsushima』から、PS4用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

3300円でPS4用パッケージ版/ダウンロード版『Ghost of Tsushima』から、PS5用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

※PS5デジタルエディション(ディスク非対応)では、PS4用パッケージ版『Ghost of Tsushima』『Ghost of Tsushima Director’s Cut』からPS5用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードがご利用になれませんのでご注意ください。

タイトル:Ghost of Tsushima: Legends/冥人奇譚

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PlayStation 4 Pro

配信日:配信中(2021年9月3日)

価格:2200円(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上のみ対象)

5390円でPS4用『Ghost of Tsushima: Legends/冥人奇譚』単体版から、PS4用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

6490円でPS5用/PS4用『Ghost of Tsushima: Legends/冥人奇譚』単体版から、PS5用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

タイトル:Ghost of Tsushima(ゴースト・オブ・ツシマ)

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 4、PlayStation 4 Pro

発売日:発売中(2020年7月17日)

価格:7590円(通常版パッケージ版/ダウンロード版)

8690円(デジタルデラックスエディション)

CERO:Z(18才以上のみ対象)

