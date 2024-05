スクウェア・エニックスは5月8日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2024 PART2~」を開催。開催期間は、2024年5月22日まで。

以下では、本セール対象タイトルをピックアップして紹介しよう。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/GoldeNWeeK2024/

※タイトルによりセール開始日が異なります。

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『BRAVELY DEFAULT II』

Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』

PlayStation 4

50%オフ!

© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX

CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO

『Voice of Cards Trilogy』

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© SQUARE ENIX

『FOAMSTARS』

PlayStation 5/PlayStation 4

30%オフ! ★初セール!

© SQUARE ENIX

『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton

『トライアングルストラテジー』

Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』

PlayStation 4

60%オフ!

© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

『VALKYRIE ELYSIUM』

PlayStation 5/PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.

『THE LAST REMNANT Remastered』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『新すばらしきこのせかい』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA

『Life is Strange Remastered Collection』

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

LIFE IS STRANGE © 2015, 2023 Square Enix Limited. LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM © 2017, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved. LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. DECK NINE and DECK NINE GAMES are registered trademarks of Idol Minds, LLC. DONTNOD and DONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A.

そのほかのタイトルは、上記の対象タイトル一覧ページか、ニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。

また、スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人はこちらもチェックしよう。

