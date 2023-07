ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は7月10日、2020年に同社よりPlayStation 4(PS4)用ソフト『Ghost of Tsushima』が発売され、今年2023年7月17日に3周年を迎えると発表。今年5月に日本国内の累計実売本数が100万本を超え、長くユーザーの支持を得ているその魅力をあらためて紹介していこう。

また、開発陣からのコメントも到着しているので、あわせてお届けする。なお、本作はPlayStation 5(PS5)/PS4向けに『Director’s Cut』も発売中。本作をプレイしたことのない人は、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

『Ghost of Tsushima』時代劇映画風トレーラー/ Classic Samurai Movie Style Trailer

『Ghost of Tsushima』未曽有の動乱、日本上陸。

アスキーゲームでは、PS4版の発売時に本作のレビュー記事を掲載している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

① 3周年記念!

『Ghost of Tsushima』の今更聞きにくいが気になること3選

あらためてゲームのストーリーあらすじ 圧倒的な兵力で日本に襲来したモンゴル帝国軍の前に、たちまち壊滅の窮地に立たされた対馬。武士団の生き残り・境井仁(さかいじん)は、故郷の土地や住民を守るためモンゴル帝国軍に戦いを挑む。 だが、強大な敵との戦いによって、仁は、武士の道から外れ、冥府からよみがえったった武者「冥人(くろうど)」となってゆくのだった。

Q1.鎌倉時代の日本が舞台の『Ghost of Tsushima』、開発したのは?

アメリカにあるSucker Punch Productions(代表作:「怪盗スライ・クーパー」シリーズ/「InFAMOUS」シリーズ)が開発。もともと時代劇の大ファンだった開発チームが、侍がいたころの日本を舞台したゲームを作りたいと考えたことがきっかけで制作された。

日本の歴史について調べていく中で、鎌倉時代の「元寇」の対馬侵攻を知り、圧倒的なモンゴル帝国軍の力に制圧された対馬で、もし侍がひとり生き残っていたら?というストーリーを思いつき、プレイヤーがその世界に生きている感覚を持てるようなオープンワールドゲームが誕生した。

Q2.ビジュアルのすごさが評価されているがどこがすごいのか?

オープンワールドの世界で動物や植物が生き生きと描かれているところがポイント。ゲーム内に登場する動物の動きや仕草、植物の表現が細かく日本の四季が美しく表現されている。紅葉するイチョウの色あい、風になびくススキ、もくもくと立ち上げる湯気と温泉、水面に反射する夕暮れの空など、ゲーム内には思わずため息がでてしまうような絶景ポイントがいくつもあり、楽しめる。ファンの間では「狐」を撫でるのが人気だとか……。

また、「フォトモード」という機能があり、ゲーム内の風景を撮影することができるため、自分のお気に入りのシーンや絶景を撮影し残すことができる。

Q3.侍らしいアクションや演出があるって本当︖

ただ、戦うだけではないのが面白さのポイント。まるで時代劇をプレイしているかのような鮮烈なアクションが組み込まれている。たとえば、ゲーム内の殺陣の表現では、刀を抜くシーン、相手に刀を突きたてる、刀についた血をぬぐうシーンなどはまるで映画を見ているような気持ちになれる。

またゲーム内には「黒澤モード」という映画のような雰囲気で楽しめるモードがある。黒澤モードでは、従来の 色付きの画面から、白黒の画面に変わり、昔の映画のようなザラついたフィルム調のトーンになり、音声もこもったような聞こえ方がするようになる。『Ghost of Tsushima』では黒澤映画へのリスペクトとして、わざわざ黒澤明監督の権利団体に許諾を取ったうえで、このモードを取り入れられたとのこと。

番外編.『Ghost of Tsushima Director’s Cut』はどこが違う?

2021年に発売されたPS5/PSPS4用ソフト『Ghost of Tsushima Director’s Cut』では新たに<壱岐島>を舞台とした追加ストーリーを収録。壱岐島では、対馬とはまた全然違う形の絶景も楽しめたり、新しいスキルや探索要素も追加されたりして、遊びごたえがさらにアップしている。

② 『Ghost of Tsushima』の歴史と魅力を振り返る

③ 『Ghost of Tsushima』3周年記念コメント

『Ghost of Tsushima』クリエイティブディレクター ネイト・フォックス氏

『Ghost of Tsushima』の3周年を迎えられたことを嬉しく思い、皆様のご声援にとても感謝しています。本作は対馬からインスピレーションを受けていることもあり、私たちにとって非常に思い入れがある作品です。とくに日本のファンの皆様がこの作品を愛し続けてくださっていることを非常にありがたく思っています。これからも『Ghost of Tsushima』をよろしくお願いします。

『Ghost of Tsushima』プロデューサー 片見龍平氏

あっという間の三年でしたが、今でも届く日本の皆様の温かいコメントや、まだたくさんの方々に遊ばれ続けているということにチーム一同深く感謝しております。さらに楽しんでいただける作品をお届けできるよう、皆様のご声援を糧に邁進しておりますので、これからもよろしくお願いします!

『Ghost of Tsushima』ローカライズチーム一同

三年(みとせ)にも亘(わた)りお引き立てに与(あづか)りたる由(よし)このうえなき誉れなり

(現代語訳)祝☆3周年! 誉れ!

【ゲーム情報】

タイトル:Ghost of Tsushima Director’s Cut(ゴースト・オブ・ツシマ ディレクターズ・カット)

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2021年8月20日)

価格:

PlayStation 5:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

PlaySration 4:7590円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上のみ対象)

1100円でPS4用パッケージ版/ダウンロード版『Ghost of Tsushima Director’s Cut』から、PS5用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

2200円でPS4用パッケージ版/ダウンロード版『Ghost of Tsushima』から、PS4用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

3300円でPS4用パッケージ版/ダウンロード版『Ghost of Tsushima』から、PS5用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

※PS5デジタルエディション(ディスク非対応)では、PS4用パッケージ版『Ghost of Tsushima』『Ghost of Tsushima Director’s Cut』からPS5用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードがご利用になれませんのでご注意ください。

タイトル:Ghost of Tsushima: Legends/冥人奇譚

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PlayStation 4 Pro

配信日:配信中(2021年9月3日)

価格:2200円(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上のみ対象)

5390円でPS4用『Ghost of Tsushima: Legends/冥人奇譚』単体版から、PS4用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

6490円でPS5用/PS4用『Ghost of Tsushima: Legends/冥人奇譚』単体版から、PS5用『Ghost of Tsushima Director’s Cut』ダウンロード版へのアップグレードが可能。

タイトル:Ghost of Tsushima(ゴースト・オブ・ツシマ)

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 4、PlayStation 4 Pro

発売日:発売中(2020年7月17日)

価格:7590円(通常版パッケージ版/ダウンロード版)

8690円(デジタルデラックスエディション)

CERO:Z(18才以上のみ対象)

