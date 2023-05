コーエーテクモゲームスは5月19日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品となる『信長の野望・新生 with パワーアップキット』について、「開発者 実況プレイ Part.1」を配信すると発表。配信日時は、2023年5月26日20時~21時(予定)だ。

番組では、開発プロデューサーを務める劉氏が実機プレイを通じて、「パワーアップキット」で新たに追加された要素を中心に本作の魅力を解説。また、ユーザーから届いたコメントにリアルタイムで触れながら進行していく。

事前にTwitterでもコメントを募集しているので、ハッシュタグ「#開発者実況プレイ」をつけて本作に関するコメントや疑問をツイートしてみてはいかがだろうか。

【『信長の野望・新生 with パワーアップキット』公式生放送 概要】

<番組名>

信長の野望・新生 with パワーアップキット 開発者実況プレイ Part.1

放送日時

2023年5月26日 20時~21時(予定)

<出演者>

出演:劉迪氏 (開発プロデューサー)

MC:広報スタッフ

<放送URL>

YouTube ライブ:https://www.youtube.com/watch?v=YXj3de4VU7w

Twitter:https://twitter.com/i/broadcasts/1eaJbrvaVdoJX

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2023年7月20日

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念TREASURE BOX:1万8700円(パッケージ版)

信長の野望・新生 PK 40周年記念TREASURE BOX:1万3200円(パッケージ版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念豪華セット:パージョンごとの価格にプラス

・信長愛刀 大般若長光:4万1800円

・秀吉愛刀 童子切安綱:4万1800円

・家康愛刀 日光助真:3万6300円

・三英傑愛刀3本セット:11万円

CERO:A(全年齢対象)

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。