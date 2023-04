コーエーテクモゲームスは4月21日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品として発売を予定している『信長の野望・新生 with パワーアップキット』[PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch] について、“攻城戦”に関する最新情報を公開した。

本作の発売日は2023年7月20日、価格はさまざまなエディションが用意されているので下記をチェックしてほしい。

7月20日発売『信長の野望・新生 with パワーアップキット』PV【予約受付中】

装いを新たに進化した白熱の攻防! “攻城戦”

本作では、特定の条件を満たした城で“攻城戦”が発生する。プレイヤーは城ごとに異なる戦場で、自ら考えて行動する“生きた武将”たちを率い、地形や設備を活用するダイナミックで戦略性の高い攻城戦を行なうことができる。

攻城側が勝利すれば、領土を一気に奪えたり、周辺勢力が一目置くようになったりする一方で、守城側が勝利すれば相手を動揺させることができ、反撃のチャンスとなる。攻城戦の勝敗は地域の勢力図に大きな影響を与えるため、攻城戦をいかに制するかが勢力伸長のカギになる。

全国で200以上! すべての城が異なる攻城戦マップ!

本作では200以上の城が登場し、すべての城で全国一枚マップの地形をもとにした専用の攻城戦マップが用意されている。ひとつとして同じ構造の城はないため、各城にあわせた攻め方・守り方が必要になる。また、城には山城と平城があり、それぞれ様相が大きく異なる。

山城は曲輪で構築された天然の要害。険しい地形によって進軍路が限られているため、守りやすく攻めにくい構造をしている。攻城側は複数の道から進軍するなど、戦略的な戦い方が求められる。

平城は平地に築かれ、城下町と一体になった城。城の東西南北に道が広がっていることから、攻城側の進軍路を限定できないため、守城側は防衛用の設備を建設して守りを固め、城の周辺に展開して臨機応変に動くことが求められる。

攻略法は千差万別! 有利な状況を作り出し、迅速かつ的確な采配で勝利をつかめ!

攻城側は、城の曲輪や防衛用の設備を突破し、敵部隊をすべて撃破するか、本丸を陥落させることで勝利できる。一方で味方部隊がすべて壊滅するか、総士気が0になると敗北する。

攻城側の総士気は時間とともに減り、部隊の壊滅や設備の破壊により変動するため、総士気に目を配りながら迅速に攻めることが重要となる。また、部隊の腰兵糧が少ないと、総士気が低い状態で攻城戦に突入してしまうため、攻城戦に入るまでの準備も重要だ。

複数の道から進軍し、“街道封鎖”した状態にしておくと、城を囲むような布陣で攻城戦を始めることが可能。敵の防衛力を分散させられるため、戦いを有利に進められる。また、封鎖した街道の数が多ければ、より多くの部隊を同時に攻城戦に出陣させることもできる(最大16部隊)。

攻城戦を開始するときに家臣が城主を降伏させる作戦を提案することがある。その場合、敵将の撃破や設備の破壊といった目標を達成することで、城主を降伏させることができる。城主が降伏を受け入れれば勝利となり、加えて城主が必ず捕虜となる。うまく立ち回れば、通常より被害を抑えて勝つことができるかもしれない。

守り方はプレイヤー次第! 巧妙に構築した“設備”の防衛網で敵を迎え撃て!

守城側は事前に防衛用の“設備”を建設することで城の防衛網を構築し、敵を迎え撃つことができる。

守城側は攻城側の総士気が0になるまで耐えるか、部隊をすべて撃破することで勝利できる一方、すべての味方部隊が壊滅するか、本丸が制圧されると敗北してしまうため、敵の総士気が上がらないよう立ち回りつつ、いかに時間を稼ぐかが重要になる。

特殊効果を持つ設備は、“重要設備”と呼ばれ、上手く活用することで防衛を有利に進めることができる。一方で、重要設備が破壊されると攻城側の総士気が回復してしまうため、その点には注意が必要だ。

重要設備には、敵に兵力減少と体力低下を与える「石落とし櫓」、敵に混乱と防御低下与える「忍び陣所」のようにプレイヤーが任意のタイミングで効果を発動させるものや、周囲の設備の耐久を常に強化する「材木庫」のように効果を常時発揮し続けるタイプのものなど、さまざまな種類がある。どこにどういった重要設備を設置するのか、プレイヤーの防衛戦略が試される。

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2023年7月20日

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念TREASURE BOX:1万8700円(パッケージ版)

信長の野望・新生 PK 40周年記念TREASURE BOX:1万3200円(パッケージ版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念豪華セット:パ―ジョンごとの価格にプラス

・信長愛刀 大般若長光:4万1800円

・秀吉愛刀 童子切安綱:4万1800円

・家康愛刀 日光助真:3万6300円

・三英傑愛刀3本セット:11万円

CERO:審査予定

【特典情報】

●早期購入特典:

全機種共通:シナリオ「手取川の戦い」

※パッケージ版の早期購入特典はSteamクライアント/PlayStation Store/ニンテンドーeショップから入手可能です。

※初回生産分のパッケージに同梱されています。

※ダウンロード版の付属期間は、2023年8月2日までとなります。

※後日有料販売する場合がございます。

●店舗特典:

・GAMECITY:「信長の野望」40周年記念歴代シリーズ武将顔CG(20点セット)

・KT SPOT ONLINE SHOP:特製クリアファイル/特製ミニ色紙

・Amazon.co.jp:PC&スマホ壁紙

・あみあみ:アクリルスチルスタンド

・お宝創庫グループ/fammys.com:32㎜缶バッジ

・ebten:B3タペストリー

・BOOKOFF(ブックオフ):PETカード

・ビックカメラ/コジマ、ソフマップ:A3デスクマット

・浅草マッハ!!:アクリルキーホルダー

・楽天ブックス:扇子+ステッカー

・WonderGOO:ポストカードセット(4枚)

【豪華版内容物】

●40周年記念TREASURE BOX:

・ゲームソフト

・武将アートブック

・「信長の野望」40周年メモリアルブック

・コンプリートサウンドトラックCD(3枚組)

・シナリオ「鉄砲伝来」限定ダウンロードシリアル

・「信長の野望」40周年記念“武将顔CG&追加特性”(各6点)ダウンロードシリアル

※40周年記念TREASURE BOX同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

●Digital Deluxe Edition:

・ダウンロード版ゲームソフト

・デジタル武将アートブック

・デジタル「信長の野望」40周年メモリアルブック

・デジタルコンプリートサウンドトラック

・限定シナリオ「鉄砲伝来」

・「信長の野望」40周年記念“武将顔CG&追加特性”(各6点)

※Digi tal Deluxe Edition はダウンロード版のみの販売となります。

※「デジタル武将アートブック」「デジタル『信長の野望』40周年メモリアルブック」「デジタルオリジナルサウンドトラック」はゲーム内の「鑑賞」メニュー内で解放され、鑑賞できるようになります。

●40周年記念豪華セット:

・ゲームソフト

・大般若長光or童子切安綱or日光助真or三英傑愛刀3本セット

※内容および名称は予告なく変更する場合があります。

※40周年記念豪華セットは各通常版、各TREASURE BOXの組みあわせがあります。

※本商品は模造刀と刀掛台とのセット商品です。

※40周年豪華セットの刀・刀掛台についてはゲームソフト発売後の発送になります。(ゲームソフトは発売日にお届け)

※詳細情報・各価格は販売サイトをご確認ください。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。